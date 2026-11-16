به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، «آندری رودنکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که این کشور هنوز هیچ نشانه‌ ای از کاهش تنش پیرامون ایران مشاهده نمی‌ کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد که مسکو خواهان حل‌ و فصل دیپلماتیک این مناقشه است.

«آندری رودنکو» به خبرنگاران گفت: متأسفانه در حال حاضر هیچ نشانه‌ ای از کاهش تنش نمی‌ بینیم. ازسرگیری احتمالی درگیری ها می‌ تواند آسیب‌ های سنگینی به تمام کشورهای منطقه، چه ایران و چه همسایگان آن در خلیج فارس، وارد کند.

وی در ادامه تأکید کرد که روسیه با گزینه نظامی مخالف است و از حل‌وفصل مناقشه از طریق ابزارهای دیپلماتیک حمایت می‌ کند.