فروپاشی گروه تروریستی داعش/هلاکت دهها تروریست تکفیری در سامراء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، سخنگوی رسمی نیروهای داوطلب مردمی، آغاز عملیات نظامی برای آزادسازی صلاح الدین از اشغال باندهای تروریستی داعش را با مشارکت هزاران نفر از نیروهای مردمی و استانهای مختلف اعلام کرد.

حرکت هزاران نفر از نیروهای داوطلب مردمی به سوی صلاح الدین

احمد الاسدی تاکید کرد مردم استان صلاح الدین مشارکت فعالی در این عملیات در کنار نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی دارند.

وی با اشاره به مشارکت فعال مردم سامراء، صلاح الدین و الشرقاط و الضلوعیه در عملیات پاکسازی استان صلاح الدین خاطر نشان کرد ما پس از دوره آماده سازی و در نظر گرفتن تمام جزئیات وارد صلاح الدین شده ایم و با مشت آهنین با باندهای داعش برخورد خواهیم کرد.

الاسدی از حرکت هزاران نفر از نیروهای داوطلب مردمی از استانهای مختلف برای مشارکت در آزادسازی شهرهای استان صلاح الدین از لوث تروریستهای داعش خبر داد.

خاطر نشان می شود رسانه های عراق شب گذشته از آغاز عملیات گسترده نیروهای ارتش و نیروهای داوطلب مردمی و عشایر در استان صلاح الدین و آزادسازی دو منطقه شهر تکریت از لوث تروریستهای تکفیری خبر دادند.

یک منبع امنیتی گفت شمار زیادی نیرو به فرمان حیدرالعبادی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق از محورهای مختلفی برای آزادسازی استان صلاح الدین از لوث داعش به راه افتاده اند.

بر اساس گزارش السومریه، نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی توانستند در اولین گام، محله الطین و منطقه البوعبید در شمال و غرب تکریت را آزاد کنند. یک منبع امنیتی از حملات سنگین توپخانه ای و موشکی نیروهای امنیتی به مواضع تروریستهای داعش در داخل و خارج تکریت خبر داد.

برخی رسانه های عراق هم از فرار گسترده تروریستهای داعش از تکریت خبر داده اند.

«لبیک یا رسول الله»، نام عملیات آزادسازی صلاح الدین

فرمانده نیروهای داوطلب مردمی امروز اعلام کرد عملیات آزادسازی شهرهای صلاح الدین از اشغال تروریستهای داعش با نام لبیک یا رسول الله آغاز شده است.

یک منبع در فرماندهی نیروهای داوطلب مردمی هم به الفرات گفت فرماندهی این نیروها، نام عملیات آزادسازی استان صلاح الدین را لبیک یا رسول الله گذاشته است.

نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی توانسته اند با حمله به مخفیگاههای داعش در تکریت و مناطق نزدیک آن، دهها تروریست را به هلاکت برسانند و پیشروی بزرگ برای آزادسازی شهرهای صلاح الدین را در محورهای مختلف آغاز کنند.

حیدرالعبادی : دست مدافعان عراق را می بوسم

حیدرالعبادی نخست وزیر عراق شب گذشته در سامراء اعلام کرد من دست این افرادی را که از خاک عراق دفاع می کنند و با ریختن خونشان، خود را در راه آزادسازی کشورشان فدا می کنند، می بوسم.

دفتر العبادی در بیانیه ای از نشستی در سامراء با حضور حیدرالعبادی نخست وزیر و فرماندهان امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی و ابراهیم الجبوری استاندار صلاح الدین خبر داد.

العبادی با اطلاع یافتن از آخرین اوضاع امنیتی سامراء و آمادگی ها برای آزادسازی کامل استان صلاح الدین از وحدت و همبستگی میان نیروهای امنیتی و مردم عراق در نبرد با تروریستهای تکفیری تمجید کرد.

تاکید فواد معصوم بر نقش حیاتی نیروهای داوطلب مردمی

فواد معصوم رئیس جمهوری عراق تاکید کرده است نیروهای داوطلب مردمی، تهدیدها را از پایتخت عراق دفع کردند.

فواد معصوم که روز یکشنبه منطقه کردستان عراق سفر کرده بود، به تمجید مجدد از نقش نیروهای داوطلب مردمی در نبرد با تروریستهای تکفیری پرداخت و خاطر نشان کرد این نیروها، خطراتی را که بغداد را تهدید می کرد، از پایتخت دفع کردند.

تازه ترین خبرها از عملیات آزادسازی استان صلاح الدین

نیروهای امنیتی و مردمی توانستند مرکز پلیس صلاح الدین در جنوب شهر تکریت را آزاد کنند.

منابع امنیتی همچنین از سیطره نیروهای امنیتی و مردمی بر اولین ایست نظامی باندهای داعش در صلاح الدین خبر می دهند.

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی موفق شدند پرچم عراق را در نزدیکی مجتمع مسکونی در منطقه الدور و القادسیه در جنوب و شمال تکریت به اهتزاز درآورند.

آزادی منطقه البوحسانی صلاح الدین و پیشروی ۵ کیلومتری نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی به سمت منطقه الدور در جنوب تکریت و ورود نیروهای امنیتی به منطقه استراتژیک القادسیه در تکریت در سایه ضعف قدرت داعش و پیشروی به سمت منطقه الشیخ محمد در غرب سامراء از دیگر تحولات مربوط به استان صلاح الدین است.

ارتش عراق کنترل 50 درصد شهر تکریت را به دست گرفت

ارتش عراق در جریان پاکسازی استان صلاح الدین از تروریست ها کنترل 50 درصد شهر تکریت را به دست گرفت.

اسکای نیوز عربی در خبری فوری به نقل از یک منبع نظامی عراق اعلام کرد: نیروهای ارتش عراق کنترل 50 درصد شهر تکریت در استان صلاح الدین را به دست گرفته اند.

نیروهای ارتش عراق از شب گذشته با حمایت نیروهای داوطلب مقابله با داعش عملیات گسترده به استان صلاح الدین برای پاکسازی مناطق این استان از داعشی ها را آغاز کرده اند.

هلاکت مسئول نظامی داعش در صلاح الدین

خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی، مسئول نظامی گروه تروریستی داعش و همدستان وی را در عملیات محور صلاح الدین به هلاکت رساندند.

المسله به نقل از یک منبع آگاه نوشت نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی، اسماعیل عبدالرزاق مسئول نظامی گروه تروریستی داعش و دو همدست وی را در عملیات پاکسازی استان صلاح الدین به هلاکت رساندند.

تشدید درگیریها با تروریستها در صلاح الدین



یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از تشدید درگیریها میان نیروهای امنیتی و تروریستهای داعش در شمال شرق سامراء خبر داد.

به گزارش المسله، این منبع گفت نیروهای امنیتی صبح دوشنبه با تروریستهای داعش در مناطق بنات الحسن و منطقه جلام سامراء در شمال شرق شهرستان سامراء درگیر شدند و همزمان با آن به پیشروی به سمت الدور الدور دادند.

این منبع همچنین اعلام کرد جنگنده های ارتش، 12 خودرو داعش را در خیابان ابودلف در شمال شرق شهرستان سامراء بمباران کردند که این خودروها به طور کامل منهدم شد و دهها داعشی به هلاکت رسیدند.

شروع عملیات آزاد سازی منطقه «جبه» در الانبار

نیروهای عراقی در حالی به پیشروی در استان صلاح الدین ادامه می دهند و سه منطقه را در سامرا آزاد کرده اند که این نیروها عملیات آزاد سازی منطقه جبه در غرب عراق را نیز آغاز کرده اند.

شبکه المیادین به نقل از فرماندهی عملیات الجزیره و البادیه از شروع عملیات آزادسازی منطقه جبه در ناحیه البغدادی خبر داد.

از سوی دیگر سرلشگر عماد الزهیری فرمانده عملیات سامراء از آزادی سه منطقه در سامراء و هلاکت و زخمی شدن شماری زیادی از تروریستها داعش خبر داد و به ادامه پیشروی نیروهای امنیتی به سوی تکریت اشاره کرد.

داعش در برابر نیروهای امنیتی و مردمی فروپاشیده است

استاندار صلاح الدین با اشاره به ادامه پیشروی نیروهای امنیتی و مردمی در این استان مطابق طرح و تاکتیک محکم از فروپاشی تروریستهای تفکیری خبر داد.

رائد الجبوری استاندار صلاح الدین گفت: عملیات آزادسازی استان صلاح الدین مطابق برنامه پیش می رود و نیروهای مردمی و امنیتی مطابق طرح محکم در حال پیشروی هستند.

وی افزود: یگانهای نظامی امروز از پنج محور عملیات خود را آغاز کرده اند و موفق به تسلط بر مناطق العباسی، سورشناس و شیخ محمد در اطراف سامراء و البو حسان در جنوب منطقه الدور شدند.

استاندار صلاح الدین تاکید کرد: گروهک داعش در برابر نیروهای مردمی و امنیتی عراقی دچار فروپاشی شده است



تسلط بر تقاطع زرکوش- تکریت در استان صلاح الدین عراق

نیروهای امنیتی و مردمی عراق در ادامه پیشروی در استان صلاح الدین موفق به آزادی تقاطع زرکوش به تکریت شدند.

به گزارش المسله، منابع امنیتی عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی مردمی اسماعیل عبدالرزاق سرکرده داعش و معاونان وی شامل محمود شاکر حسین و مصطفی محسن را در عملیات آزادسازی صلاح الدین به هلاکت رساندند.

این منابع همچنین افزودند: نیروهای امنیتی موفق به تسلط بر تقاطع زرکوش- تکریت در استان صلاح الدین شدند.

شایان ذکر است که نیروهای امنیتی عراقی با آغاز عملیات آزادسازی صلاح الدین ورودی تکریت، دانشکده پلیس و سه منطقه در سامرا را آزاد کرده اند و به پیشروی ادامه می دهند.

انفجار تانکر بمبگذاری شده در شمال سامراء

منابع عراقی از انفجار تانکر بمبگذاری شده در شمال سامراء و تسلط بر منطقه در جنوب الدور در استان صلاح الدین خبر دادند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: بر اثر انفجار تانکر بمبگذاری شده در منطقه شیخ محمد در شمال شرق سامراء یک نفر شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین از تسلط نیروهای مردمی و امنیتی و پلیس بر مجتمع مسکونی در جنوب منطقه الدور در 25 کیلومتری جنوب شرق تکریت پس از درگیری با داعش خبر داد.

این منبع تاکید کرد: در این درگیری ها دهها نفر از تکفیری ها کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

منبع مذکور از خنثی سازی بیش از 18 بمب کار گذاشته شده از سوی تروریستها خبر داد.

پیشروی نیروهای زرهی و مردمی عراق از محور طوزخُرماتو به شرق تکریت

منابع عراقی از پیشروی نیروهای زرهی از محور طوزخُرماتو به شرق تکریت و هلاکت پسر عموی ابوبکرالبغدادی خبر دادند.

خالد الخزرجی عضو کمیته امنیتی در استان صلاح الدین از پیشروی نیروهای زرهی از محور طوزخُرماتو به سوی ناحیه العلم در شرق تکریت خبر داد.

وی افزود: نیروهای زرهی به همراه نیروهای مردمی از محور طوز خُرماتو به سوی ناحیه العلم در حال پیشروی هستند و نیروهای امنیتی و مردمی در همه محورها درحال پیشروی هستند و تلفات سنگینی به داعش وارد کرده اند.

یک منبع وابسته به عملیات صلاح الدین از هلاکت حامد السبع البدری ملقب به ابوخلدون مسئول انتحاری های تکریت و پسر عموی ابوبکر البغدادی خبر داد و بیان کرد: داعش امروز در تکریت متحمل تلفات سنگین شده است.

عملیات گازانبری از 5 محور/ناحیه «العلم» مملو از اجساد داعش

منابع وابسته به نیروهای مردمی اعلام کردند: نیروهای مردمی و امنیتی در راستای طرح گاز انبری از پنج محور شامل سلسله جبال حمرین تا منطقه الفتحه، کرکوک به الحویجه، محور الدور در غرب سامراء، محور چهارم به سوی العلم و محور پنجم شرق سامراء به سوی منطقه البو حسانی در جنوب الدور الضلوعیه است.

همزمان منابع آگاه در استان صلاح الدین بیان کردند: بیمارستان العلم در استان صلاح الدین مملو از اجساد داعش و زخمی شدگان این گروهک است.

منابع عراقی از هلاکت 50 تروریست داعش در منطقه سنجار در استان نینوا خبر دادند.

ورود نیروهای امنیتی و مردمی به منطقه القادسیه در شمال تکریت

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی و مردمی وارد منطقه القادسیه در شمال تکریت پس از درگیری با تروریستهای داعش شدند.

این منابع بیان کردند: نیروهای مردمی خاکریزی میان مناطق بنات الحسن و پل الرصاصی در جلام سامراء گشوده اند.

از سوی دیگر نوری المالکی معاون رئیس جمهوری عراق از عملیات لبیک یا رسوال الله برای آزادی استان صلاح الدین از لوث داعش تمجید کرد و افزود: جنگ ما با تروریسمی است که قصد درگیر کردن کشور در کشمکش را دارد.

وی خواستار درهم کوبیدن تروریسم و عدم سازش با آنها شد.

تسلط نیروهای عراقی بر بخش اعظم ناحیه «جبه» در الانبار

منابع عراقی از بازپس گیری منطقه المیسره و بخش های زیادی از ناحیه جبه از توابع حدیثه در غرب الانبار از سوی نیروهای امنیتی این کشور خبر دادند.

شایان ذکر است که فرماندهی عملیات الجزیره و البادیه از شروع عملیات آزادسازی منطقه جبه در ناحیه البغدادی خبر داده بود.