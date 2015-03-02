عبدالعلی براتی - مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح راهبر3 شامل برگزاری 5 کارگاه با موضوع تربیت مدرس رسانه (شبکههای اجتماعی در فضای مجازی)، مبلغ دانش آموزی، مبلغ دانشجویی، مبلغ جلسات مذهبی بانوان و مربی مهد کودک و مهد قرآن است.
وی گفت: کارگاه تربیت مبلغ دانش آموزی با حضور 200 نفر و کارگاه تربیت مدرس رسانه با حضور 160 نفر از طلاب برادر و خواهر آغاز شده و جلسات سه کارگاه دیگر نیز به زودی شروع میشود.
به گفته براتی، این طرح به مدت 6 ماه اجرا میشود که برای هر دوره آموزشی 60 ساعت (24 ساعت حضوری، 16 ساعت غیرحضوری و 20 ساعت کارورزی) در نظر گرفته شده است.
مسئول آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به مزایای شرکت در طرح راهبر گفت: پس از اتمام این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره همراه با بسته فرهنگی اعطا میشود و این افراد میتوانند به مراکز آموزشی مرتبط با نوجوانان و جوانان برای اداره جلسات گفتمانهای دینی و کرسیهای آزاداندیشی و نیز به نهادهای اجرایی استانهای کشور اعزام شوند.
به گزارش مهر، طرح راهبر از طرحهای مصوب سفر مقام معظم رهبری در سال 88 به قم است که دو دوره آن با عنوان تربیت مربی - مبلغ دانش آموزی و دانشجویی برگزار شده است.
مجری این طرح، امور آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم است که در دو دوره گذشته بیش از 200 طلبه خواهر و برادر را آموزش داده و گواهینامه معتبر به آنها اعطا کرده است.
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