دوره بی اعتمادی به روسیه گذشته است/سال امضای توافقات و اسناد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در همایش «نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» که صبح امروز در دانشگاه علامه برگزار شد، گفت: بزرگترین ویژگی نظام بین الملل معاصر در حالت تغییر بودن آن است که دوره گذار آن بیش از دو دهه طول کشیده و این متغیر بودن دارای مزایایی برای کشورهای در حال رشد و توسعه و همچنین معایبی در پی بی ثباتی نظام بین الملل است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دهه ۹۰ و فروپاشی شوروی، نظام بین المللی در حال تغییر بوده است بیان کرد: تحولات جاری در منطقه و جهان نشانه هایی از این امر است که روند تغییر به اوج خود رسیده و تحولات نظام بین المللی اقتضا می کند که شکل خاصی پیدا کند. اینکه این نابسامانی در جهان دوره ای خواهد بود یا ادامه پیدا خواهد کرد از سوالات اساسی مطرح است.

سنایی گفت: از ویژگی های نظام بین الملل در حال تغییر این است که بازیگران مستقل درصدد تغییر جایگاه خود در نظام بین الملل هستند، در این راستا ایران و روسیه دو عضو موثر در نظام بین الملل هستند که از سیاست خارجی مستقل برخوردارند و یک وجه مشترک آنها این است که هر دو در تکاپوی دستیابی به جایگاه بیشتری در عرصه سیاست خارجی در نظام بین الملل هستند.

وی با تاکید بر این امر که روسیه نسبت به دهه ۹۰ تغییر کرده است اظهار داشت: از نظر تحکیم اجتماعی داخلی و تاثیر در عرصه بین الملل روسیه بسیار رشد کرده و جمهوری اسلامی ایران در دهه گذشته به عنوان یک بازیگر اصلی عرصه بین الملل جایگاه خود را دریافته است.

سفیر ایران در روسیه با بیان اینکه جایگاه ایران در نظام بین الملل باید مورد بحث آکادمیک قرار گیرد خاطرنشان کرد: شکاف عمیقی در کشورها ما بین عرصه های علمی و اجرایی وجود دارد و تلاش بسیاری شده تا این شکاف پر شود. برای اینکه محافل آکادمیک بیشتر به کمک دستگاه هایی اجرایی بیایند مسیر بومی سازی روابط بین الملل باید اجرایی شود دیدگاه هایی که اکنون عرضه می شود از خواستگاه غربی به تحولات جهان نگاه می کنند و گاهی اینکه صد ها هزار نفر مردم بی گناه در خاورمیانه کشته شده اند از دیدگاه آنها فاجعه به حساب نمی آید اما خبر یک سلاح شیمیایی در منطقه مسئله اصلی جامعه بین الملل شناخته می شود.

سنایی با اشاره به حضور داعش در منطقه اظهار داشت: هنوز شخصا پاسخ درستی در این باره که این گروه چگونه پدید آمد و نیز بیان مشخصی در نقطه نظرات اندیشمندان ندیده ام. بیش از آنکه این موضوع در دستگاه های اجرایی قابل تحلیل باشد در محافل علمی با بومی سازی نظرات بین الملل برای مسائل پیرامون قابل تحلیل است. در این باره بحران اوکراین نیز قابل ذکر است که باید خواستگاه آنچه در اوکراین اتفاق افتاده است را در یک دهه گذشته بررسی کنیم.

استاد دانشگاه تهران گفت: روابط ایران و روسیه از اهمیت بسیاری در چارچوب دیپلماسی و سیاست خارجی دولت یازدهم برخوردار است. دوره اینکه گروهی در ایران بگویند روسیه قابل اعتماد نیست گذشته است اصل این ادبیات مربوط به یک قرن پیش است و اثرگذاری دیپلماسی ما در مجموعه تحولات آتی روشن است.

وی ادامه داد: در برنامه سیاست خارجی دولت و آقای ظریف تنش زدایی تعامل با غرب و تعمیق و گسترش روابط با چین و روسیه مورد تاکید است و در این باره که این تعمیق و گسترش در چه چارچوبی باشد بنده به عنوان سفیر می گویم علی رغم اقداماتی که طی یک سال گذشته در حوزه دانشگاهی انجام داده ایم نیازمند راهکارهایی آکادمیک هستیم.

سنایی با اشاره به اینکه در سال آینده مسئله عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای مطرح است اظهار داشت: این موضوع در عرصه دیپلماسی بسیار مورد توجه است. عضویت هند، ایران و پاکستان به طور همزمان در اجلاس روسیه آغاز خواهد شد.

وی گفت: اگر بخواهم برای سال ۹۳ نامی را برای روابط ایران و روسیه در نظر بگیریم سال امضای اسناد و انجام توافقات مهم در عرصه های سیاسی، اقتصادی و منطقه ای بوده است و امیدوارم در این مسیر گسترش جدی داشته باشیم.