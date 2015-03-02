برترین های مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ظهر دوشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در مصلی امام خمینی (ره) تبریز و معرفی نفرات برتر این دوره پایان یافت.

بر اساس نتایج اعلامی از سوی برگزار کنندگان این مسابقاتع در رشته قرائت قرآن کریم، حسن دانش از یزد، محسن کارگر از خراسان رضوی، سیدمحمد کرمانی از تهران، ابراهیم تبسم چهره از گیلان و جواد سلیمانی از خراسان رضوی به عنوان نفرات اول تا پنجم انتخاب شدند.

در رشته مفاهیم نیز به ترتیب غلامحسین فاتحی از چهار محال و بختیاری، صاحب شریفی از خوزستان، علی سوخکی از فارس، علی حسین زاده از گیلان و نعمت قره خانی از آذربایجان غربی به ترتیب صاحب عناوین اول تا پنجم این رشته شدند.

حجت الاسلام محمد مهدی رجبی از خراسان رضوی، محمد خاکپور از خراسان رضوی، محمد علی اسلامی از تهران، ابوذر کرمی از مرکزی و نوید رزمجو از فارس به ترتیب مقام های اول تا پنجم رشته حفظ کل قرآن را در سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به خود اختصاص دادند.

فاطمه سعیدی مقدم از تهران، زینب میرزایی از تهران، راضیه رحیمی از اصفهان، سکینه صفری از قزوین و فاطمه غفاری از قم به عنوان نفرات برتر رشته حفظ ۲۰ جزء انتخاب شدند.

حکیمه نصیری از مازندران، زهرا قربانی از اصفهان، سما بابایی از تهران، رقیه رضایی از مازندران و سمیه کدخدایی از قم به ترتیب رتبه های اول تا پنجم رشته حفظ کل این دوره از مسابقات را بدست آوردند.