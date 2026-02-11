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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

۴۷ سال همراهی دانشگاه صنعتی شریف با انقلاب اسلامی

۴۷ سال همراهی دانشگاه صنعتی شریف با انقلاب اسلامی

دانشگاه صنعتی شریف همزمان با چهل‌وهفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همچون سال‌های گذشته، با حضور فعال در مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن، میزبان راهپیمایان پرشور این روز تاریخی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با حضور گسترده و باشکوه مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این دانشگاه با برپایی غرفه‌هایی، ضمن همراهی با شرکت‌کنندگان، از راهپیمایان استقبال و میزبانی کرد.

در این مراسم، معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین کشوری نیز با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، به جمع مردم پیوستند و در مسیر خیابان آزادی و خیابان‌های منتهی به میدان آزادی، همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی شرکت کردند.

گفتنی است در پایان این مراسم، راهپیمایان با حضور در مسجد دانشگاه صنعتی شریف، در آیین اقامه نماز جماعت شرکت کردند.

۴۷ سال همراهی دانشگاه صنعتی شریف با انقلاب اسلامی

۴۷ سال همراهی دانشگاه صنعتی شریف با انقلاب اسلامی

کد مطلب 6746521
مهتاب چابوک

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