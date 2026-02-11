۴۷ سال همراهی دانشگاه صنعتی شریف با انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، همزمان با حضور گسترده و باشکوه مردم ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این دانشگاه با برپایی غرفه‌هایی، ضمن همراهی با شرکت‌کنندگان، از راهپیمایان استقبال و میزبانی کرد.

در این مراسم، معاون اول رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین کشوری نیز با حضور در دانشگاه صنعتی شریف، به جمع مردم پیوستند و در مسیر خیابان آزادی و خیابان‌های منتهی به میدان آزادی، همراه با اقشار مختلف مردم در راهپیمایی شرکت کردند.

گفتنی است در پایان این مراسم، راهپیمایان با حضور در مسجد دانشگاه صنعتی شریف، در آیین اقامه نماز جماعت شرکت کردند.