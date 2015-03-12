سقوط یک شی نورانی در آبهای غرب مازندران/ هویت معلوم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یک شی نورانی ساعت ۵ و ۳۰ دقیقه بامداد روز پنجشنبه در آسمان غرب مازندران مشاهده شد و در آبهای منطقه سقوط کرد.

صیادان و منابع مردمی در تنکابن و رامسر، صبح امروز شاهد سقوط یک شی نورانی و درحال آتش سوزی بودند که در آبهای شهرستان رامسر سقوط کرده است.

اگر چه برخی منابع عنوان می کنند که احتمالا یک فروند بالگرد در آسمان غرب مازندران سقوط کرده است اما تاکنون پیگیری های فرودگاه های استان این مسئله را تایید نکرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سقوط این شی نورانی بامداد امروز بوده است که در آسمان شهرهای غرب مازندران به راحتی قابل روئیت بوده است.

وی اظهار داشت: پس از بروز این حادثه با فرودگاه های استان تماس حاصل شد که پرواز هر گونه هواپیما اعم آموزشی و تفریحی را این موقع صبح در آسمان استان رد کرده اند.

وی بیان داشت: همچنین دریابانی استان، نیز تاکنون هیچ گزارشی از سقوط و آتش سوزی بالگرد در آبهای استان گزارش نکرده اند.

احمدی مسئول روابط عمومی فرودگاههای مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، سقوط هرگونه هواپیما و بالگرد را در آسمان استان رد کرد و گفت: اداره هوانوردی نیز چنین موضوعی را تایید نکرده است و شاهید سقوط هیچ نوع هواپیما یا بالگرد نبوده ایم.

محمد بهار، رییس اداره ایمنی اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران هم در گفتگو با خبرنگار مهر سقوط هرگونه بالگرد و هواپیما را در آبهای استان به ویژه حوزه رامسر و بابل تکذیب کرد.

تلاش خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر از این حادثه ادامه دارد.