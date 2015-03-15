فعالیت۲۰هزار کانون فرهنگی وهنری در مساجدکشور/حضور تا نقاط صفرمرزی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت ۲۲امین سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به اینکه پس از اینکه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا نتوانست در عرصه نظامی در ایران اسلامی موفقیتی کسب کند تهاجم فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد، اظهار داشت: استکبار جهانی با همه ابزار خود حرکت در این مسیر را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه مثل همیشه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تذکرات به موقع و دقیق خود در رابطه با تهاجم فرهنگی و حرکت غرب در این مسیر را ارائه دادند، تصریح کرد: در این راستا یکی از طرح هایی که به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت طرح راه اندازی کانون های فرهنگی و هنری مساجد بود.

فعالیت کانون های فرهنگی و هنری مساجد در نقاط صفر مرزی و روستاها

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به اینکه امروز ۲۲ امین سالگرد تشکیل کانون های فرهنگی و هنری مساجد را شاهد هستیم، گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد از نقاط صفر مرزی تا روستاها، مناطق محروم و مراکز استان ها گسترش یافته و فعالیت می کنند.

طاهریان با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار کانون فرهنگی و هنری در مساجد سطح کشور فعالیت می کنند، تصریح کرد: از این تعداد نزدیک به ۴۰۰ کانون در لرستان فعالیت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم ترین اهدافی که این مجموعه دنبال کرده احیای کارکردهای مسجد است، افزود: مسجد کارکردهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، عبادی، سیاسی و ... دارد.

شاخص های اقتصاد مقاومتی با اقتصاد مسجد داری همخوانی دارد

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به اینکه چندین سال است که شاهد بوده ایم در هر عرصه ای که مسجد و مسجدی ها حضور داشته اند، آن عرصه همراه با موفقیت، نشاط و پویایی بوده است، گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز از انقلاب مساجد بود.

طاهریان با بیان اینکه در عرصه اقتصاد مقاومتی نیز مطابق سخنان رهبر معظم انقلاب باید حرکت رو به جلو بوده و مسجد و مسجدی ها در این رابطه میدان داری کنند، تصریح کرد: بسیاری از شاخص های اقتصاد مقاومتی با شاخص های اقتصاد مسجد داری همخوانی دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد مسجد داری نیز استفاده از ظرفیت های مردم و توجه به استعداد های درونی ملاک و راهکار اصلی است، افزود: در اقتصاد مسجد داری نیز مثل اقتصاد مقاومتی باید به توانمندی های بومی خود دقت کنیم.

مسجد نقش اساسی را در مقابله با تهاجم فرهنگی دارد

معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به اینکه مسجد در هر عرصه ای که ورود یافته منشاء اثر بوده و خیرات و برکات داشته است، اظهار داشت: در جریان مقابله با تهاجم فرهنگی نیز مسجد می تواند نقش اساسی را ایفا کند.

طاهریان با بیان اینکه کانون های فرهنگی و هنری مساجد امروز تبدیل به یک شبکه موفق و تاثیرگذار فرهنگی شده اند، تصریح کرد: امروز در کانون های فرهنگی و هنری مساجد برخی روستاها اتفاقاتی می افتد که جنبه ملی داشته و مساجد در روستاها میزبان یک اتفاق ملی می شوند.

وی با تاکید بر اینکه کانون های فرهنگی هنری مساجد نه تنها در داخل بلکه از سوی کشورهای خارجی نیز نگاه ویژه ای روی آنها بوده و حساس شده اند، افزود: همه این افتخارات مرهون تلاش های تک تک اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور است.