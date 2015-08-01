۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۹:۰۰

معاون فرهنگی و هنری ستاد عالی كانون های مساجد:

توجه به برنامه های اوقات فراغت از مهمترین رویکردهای ستاد عالی است

بجنورد- معاون فرهنگی و هنری ستادعالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد كشور توجه به برنامه های اوقات فراغت را یکی از مهمترین رویکردهای این ستاد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طاهریان بعد ازظهر امروز در بازدید از دبیرخانه دائمی اوقات فراغت خراسان شمالی، ضمن قدردانی از فعالیت های مستمر این دبیرخانه گفت: با ایجاد دبیرخانه دائمی اوقات فراغت در دبیرخانه مساجد، فعالیت های فرهنگی و هنری باید بیش از پیش توسعه یابد.

وی افزود: مخاطبین کانون های مساجد را غالبا نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و لذا توجه جدی به برنامه های اوقات فراغت، یكی از مهم ترین دغدغه ها و رویکردهای این ستاد بوده که باید به اوقات فراغت این قشر با برنامه ریزی دقیق و اصولی، توجه شود.

 طاهریان تصریح کرد: برنامه های اوقات فراغت به زمان خاصی اختصاص ندارد و به همین دلیل باید با برنامه ریزی های مدون شده برای طول سال، زمینه فعالیت های فرهنگی و هنری برای جوانان و نوجوانان فراهم شود.

مرتضی طاهریان معاون فرهنگی و هنری ستادعالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد كشور

وی بر ضرورت استفاده از نظرات خانواده ها و جوانان در برنامه ریزی های اوقات فراغت تاکید کرد و گفت: باید ذائقه، علاقه و خواسته مخاطب شناسایی و بر اساس آن در راستای ایجاد روحیه نشاط و شادابی جوانان برنامه ریزی کرد.

معاون فرهنگی و هنری ستادعالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد كشور خواستار شناسایی استعدادهای برتر جوانان در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری شد.

وی در ادامه بر بهره گیری از ظرفیت های کتابخانه تخصصی، خانه دیجیتال، کتابخانه مساجد، هسته های پژوهشی و طرح تلاوت نور و همچنین ظرفیت خبرگزاری شبستان در راستای پربار کردن فعالیت های اوقات فراغت تاکید و اظهار امیدواری کرد که استفاده از این ظرفیت ها بتواند در عرصه پرکردن برنامه های اوقات فراغت خروجی خوبی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز معاون فرهنگی و هنری ستادعالی كانون های فرهنگی و هنری مساجد كشور به منظور شرکت در نخستین جلسه شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به خراسان شمالی سفر کرده بود.

