دو سوم مدارس خراسان شمالی تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد لنگری پیش از ظهر یکشنبه در نشست معاونان آموزش و پرورش خراسان شمالی، اظهار داشت: وجود مدارس تخریبی یكی از نگرانی های آموزش و پرورش و خانواده ها است كه باید این نگرانی رفع شود.

وی با اشاره به اینكه دو سوم مدارس استان تخریبی هستند، گفت: ساخت مدارس جدید از نوسازی مدارس پیگیری می شود و خیرین مدرسه ساز نیز باید در این زمینه آموزش و پرورش را یاری کنند.

لنگری افزود: طبق استانداردها و مقررات ملی ساختمان حداقل عمر مفید برای ساختمان های امروزی ۵۰ سال است و به شرط رعایت كامل استانداردهای ساختمان سازی در برابر حوادث طبیعی مانند زلزله مقاومت دارند.

وی همچنین در خصوص توجه مدیران به بهداشت آبخوری های مدارس و آموزشگاه ها گفت: مدیران باید موارد بهداشتی مربوط به آبخوری ها را مورد توجه قرار دهند و آبخوری ها را متناسب با تعداد دانش آموزان تامین كنند.

لنگری با اشاره به اینكه آب آشامیدنی همه مدارس باید بهداشتی و از آب لوله كشی تامین شود، افزود: مدیران باید آبخوری ها و منبع تامین آب آشامیدنی مدارس را بررسی كنند تا در صورت نیاز شیرآلات تعویض یا تعمیر شود.

مدیركل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: رعایت نكات بهداشتی سرویس های بهداشتی مدارس نیز حائز اهمیت است چرا که این موضوع باعث جلوگیری از انتقال بیماری های مختلف در بین دانش آموزان می شود.

گفتنی است، امسال در خراسان شمالی ۱۶۸ هزار دانش آموز در حدود دو هزار آموزشگاه تحصیل می کنند.