آموزش و پرورش خراسان شمالی به دنبال گسترش ورزش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سيدمحمد لنگري صبح پنج شنبه در جمع مسئولان پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان شمالی، با اشاره به اينكه وظيفه آموزش و پرورش افزايش نرخ پوشش ورزش همگاني و تربيتي است نه ورزش قهرماني، اظهار داشت: در گذشته ورزش در این نهاد تنها منحصر به مسابقات ورزشي شده بود كه اين موضوع بي توجهي مربيان ورزش به ناهنجاري هاي اسكلتي و گاها بيماري هاي خاص دانش آموزان را به همراه داشت.

وي گفت: به اين منظور دبيران تربيت بدني استان موظف شدند تا همانند ساير دبيران ۲۴ ساعت خود را كلاس داشته باشند و به اين ناهنجاري ها رسيدگي كنند.

اين مسئول ناهنجاري اسكلتي و چاقي در دانش آموزان خراسان شمالي را بيشتر از ساير ناهنجاري ها عنوان كرد و افزود: چاقي دانش آموزان سبب ایجاد بسياري از آسيب هاي اجتماعي همانند تعامل نادرست با جامعه، ديگران، منزوي شدن وي و ... مي شود.

لنگري با اشاره به اينكه طبق آمار چاقي در دانش آموزان كشور نسبت به پارسال ۱۰ درصد افزايش يافته عنوان كرد: بي توجهي خانواده ها یکی از عوامل تشدید اين موضوع شده، كه آموزش و پرورش با هشدار به خانواده ها در اين خصوص اقدامات لازم و پيگيري هاي مورد نياز را انجام مي دهد.

وي در خصوص ناهنجاري ها اسكلتي و قامتي بين دانش آموزان توضيحاتي داد و گفت: اين ناهنجاري بين دختران بيشتر از پسران مشاهده مي شود كه بايد به اصلاح ساختار قامتي دانش آموزان توجه ويژه شود.

اين مسئول افزود: نيمي از جمعيت جامعه را زنان تشكيل مي دهند و بايد به حفظ و ارتقاي سلامت آنان كه مادران آينده جامعه هستند به عنوان مشكل جدي توجه شود.

به گفته وي بيشترين عارضه و ناهنجاري قامتي بين دختران شانه نامتقارن، سر به جلو، پشت كج، پشت گرد، پشت گود، زانوي ضربدري، زانوي پرانتزي، شست كج، كف پاي صاف و پشت صاف است.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان شمالي تصريح كرد: معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شناسايي دانش آموزان در معرض خطر و آسيب پذير، شناسايي دانش آموزان داراي اضافه وزن، ارجاع دانش آموزان به مراكز تعيين شده و ... را به منظور رفع و پيشگيري اين آسيب ها و ناهنجاري ها را در دستور كار قرار داده است.

لنگري اظهار داشت: در بخش سلامت، تغذيه و بهداشت مدارس نيز پايگاه هاي تغذيه سالم در مدارس فعال بوده و علاوه بر این ارائه وسايل و خدماتی از جمله مسواك مناسب، برگزاري كلاس هاي آموزشي و ... براي بهداشت دهان و دندان دانش آموزان انجام مي شود.