توافق بر سر تمام جزئیات شرط رسیدن به توافق جامع است

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردين به نقل از یک ديپلمات ارشد اروپايی افزوده است: «اين هفته پايان بازی نيست. تا پايان اين هفته توافقی در کار نخواهد بود، زيرا توافق تنها زمانی خواهد بود که بر سر تمام جزئيات فنی که بسيار زيادند تفاهم شود.»

سخنان اين ديپلمات ارشد اروپايی که گاردين نامی از او نبرده، در آستانه آغاز دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای ميان ايران، آمريکا، بريتانيا، فرانسه، چين، روسيه و آلمان بيان شده است،گفتگوهايی که محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه ايران، آنها را «بسيار حساس» توصيف کرده است.

در روز آغازین این دور تازه از مذاکرات یعنی روز پنج‌شنبه، ظریف با همتای آمریکایی‌اش، جان کری، در شهر لوزان سوئیس به گفتگو نشست.

ايران و گروه ۱+۵ پايان ماه مارس (کمتر از يک هفته ديگر) را به عنوان ضرب‌الاجل خود برای رسيدن به توافقی کلی تعيين کرده‌اند تا بتوانند پس از آن، تا پايان ماه ژوئن (سه ماه ديگر) به توافقی کلی و نهايی بر سر برنامه هسته‌ای جنجالی جمهوری اسلامی برسند.

اما مقام ارشد اروپايی به گاردين گفته است که آن چه اهميت بيشتری دارد، ضرب‌الاجل دوم است که بر اساس آن بايد تمام جزئيات و ضمائم يک توافق کامل شوند.

به گفته او، طرف‌های مذاکرات همچنان در حال کار بر روی متن توافق نهايی هستند و هنوز جزئیات ۶۰ درصد از متن آن باقی است.

اين مقام ارشد اروپايی تاکيد کرده است: «آن چه ما مشتاقيم تا پايان اين هفته به دست بياوريم، درکی مشترک بر روی مسائل و عوامل کليدی است.»

پيش از اين مجيد تخت روانچی، عضو تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای ايران، گفته بود که اختلافات ميان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی «خيلی کم» شده و تنها «يکی دو مورد اساسی» باقی مانده است.