به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز و نیویورک تایمز، هیلاری کلینتون در ویدئویی که در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری منتشر شد ضمن اعلام نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: همه آمریکایی ها به قهرمان نیاز دارند؛ من می خواهم آن قهرمان باشم.

وی افزود: آمریکایی ها اکنون از مسیر جنگ در یک دوران اقتصادی سخت بازگشته اند؛ اما اوضاع کماکان بر وفق مراد بالانشینان است. پیش از این مشاوران ارشد کلینتون اعلام کرده بودند که وی بیشتر بدنبال کسب رای طبقه متوسط و کارگران آمریکایی است تا بتواند به عنوان اولین رییس جمهور زن هدایت کاخ سفید را برعهده بگیرد.

کلینتون به زودی عازم ایالت آیووا می شود تا خود را برای اولین انتخابات درون حزبی حزب دموکرات آماده کند. براساس شیوه مرسوم در آمریکا، نامزدهای 2 حزب عمده دموکرات و جمهوری خواه در ابتدا در انتخابات درون حزبی باید برنده شوند و در نهایت فرد پیروز برای انتخابات اصلی با نامزد حزب مخالف رقابت می کند.

پیش از این جان پودستا مشاور ارشد کلینتون با ارسال نامه ای الکترونیک برای حامیان مالی کمپین انتخاباتی، شخصیت های تاثیرگذار و طرفداران وی در انتخابات سال 2008 گفت: این خبر رسمی است؛ هیلاری برای ریاست جمهوری نامزد می شود.

پودستا افزود: هیلاری مسیر آیووا را طی خواهد کرد تا مستقیماً با رأی دهندگان صحبت کند. ماه آینده رویداد مربوط به شروع رسمی نامزدی آغاز خواهد شد. به گفته دستیاران کلینتون، وی در مبارزه انتخاباتی اش بر نابرابری اقتصادی و تعیین نخستین رییس جمهوری زن آمریکا تأکید خواهد کرد.

بلافصله پس از انتشار این ویدئو، تد کروز سناتور جمهوری خواه و یکی از افرادی که برای انتخابات سال آینده خود را آماده می کند به این مساله واکنش نشان داد و گفت: هیلاری ما آمده ایم؛ می دانیم که منتظر چه هستیم.

گفتنی است هیلاری کلینتون تنها بانوی اول آمریکا در تاریخ این کشور بوده است که پس از دوران ریاست جمهوری همسرش بیل کلینتون توانست کرسی سنا را در این کشور بدست آورد.