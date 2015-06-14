گروه بین الملل: عبدالحمید بیاتی: با وجود آنکه بیش از یک سال تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده اما به دلیل وجود روند خاص در انتخابات این کشور و اینکه اگر از حربی بیش از یک نامزد در این انتخابات داشته باشد باید ابتدا این افراد در رقابت های درون حزبی شرکت کنند تا گزینه اصلی هر حزب برای انتخابات نهایی مشخص شود، تلاش نامزدهای هر دو حزب اصلی آمریکا یعنی جمهوریخواهان و دموکرات ها از مدت ها قبل آغاز شده و در این راه شب گذشته «هیلاری کلینتون» که انتظار می رود گزینه اصلی دموکرات ها در انتخابات ۲۰۱۶ باشد نخستین سخنرانی انتخاباتی خود را انجام داد.

عوام فریبی برای کسب آرای طبقه متوسط و پائین جامعه

هیلاری کلینتون در نخستین تجمع عمومی انتخاباتی‌اش، وعده داد در جهت ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌ تر برای آمریکایی‌ های عادی مبارزه کند. کلینتون دیروز ۲۳ خرداد در میان هزاران نفر که در یک گردهمایی در نیویورک جمع شده بودند، سخنرانی کرد و گفت «دمکراسی نمی‌تواند فقط برای میلیاردرها و شرکت‌ها باشد» و «رفاه نمی‌تواند تنها از آن مدیرعامل‌ها و مدیران صندوق سرمایه‌گذاری باشد».

خبرگزاری رویترز می‌گوید، این نامزد اصلی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۶ میلادی، به مسائلی پرداخت که لیبرال‌دموکرات‌ها را به وجد می‌آورد. او حمایت خود را از مسائلی مانند امکان ازدواج همجنس‌گرایان، حق زنان، عدالت و برابری در دریافت حقوق، انرژی پاک و اصلاح «وال‌استریت» نشان داده است.

نیویورک، محل برگزاری این نخستین گردهمایی عمومی کلینتون، مکانی بود که جنبش «وال‌استریت را اشغال کنید» در اعتراض به وضعیت نابسامان اقتصادی و بانکی، در سال ۱۳۹۰ از آن آغاز شد و به دیگر شهرها و مناطق آمریکا و جهان کشید. کلینتون که به نظر نمی‌رسد نامزد دیگری در حزب دموکرات توان برابری با اقبال او را در افکار عمومی داشته باشد، خود در سال ۲۰۰۸ میلادی رقیب باراک اوباما، در انتخابات درون‌حزبی بود. انتخاباتی که در نهایت با پیروزی اوباما و معرفی او به عنوان نامزد اصلی حزب پایان یافت.

پس از انتخاب اوباما در سال ۲۰۰۸ در نخستین دوره ریاست او، کلینتون به مقام کلیدی وزیر خارجه برگزیده شد. دور اولیه تبلیغات کلینتون با حضور او در میان خانواده‌ها و شرکت‌های کوچک و دیدارهای محدود با مردم عادی، در ماه آوریل آغاز شده بود.

در عین حال استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی یا انتشار نسخه تازه خاطراتش با نام «انتخاب‌های دشوار»، از دیگر فعالیت‌های وی طی ماه‌های گذشته بوده است.

بی بی سی نیز در این رابطه می نویسد: کلینتون در این گردهمایی که عنوانش حمایت از «مردم عادی آمریکا» بود در حضور هزاران حامی‌ خود درباره‌ سیاست‌های آینده‌اش سخنرانی کرد. او در این سخنرانی‌ وعده داده که از خانواده‌های زحمتکش حمایت کند و خطاب به آنها گفت اگر شما به جایی نرسید، آمریکا هم به جایی نمی‌رسد.

هیلاری کلینتون در حالی در میان هوادارانش سخنرانی می‌کرد که بیل کلینتون همسرش و چلسی دخترش در کنارش بودند.

وی وعده داد در صورت انتخابش به عنوان رئیس جمهوری آمریکا کاری می‌کند که چرخ اقتصاد آمریکا نه تنها برای آنها که در طبقات بالا هستند که برای همه مردم آمریکا بچرخد. کلینتون در کارزار انتخاباتی‌اش کوشیده است رای طبقه متوسط و پایین دست آمریکا را به دست بیاورد.

هیلارى کلینتون با محور قرار دادن اختلاف طبقاتى در آمریکا گامى به سمت جناح چپ حزب دموکرات برداشت. او با انتقاد از بى‌عدالتى در توزیع ثروت و نفوذ بیش از حد میلیاردرها در سیاست سعى کرد نگرانى‌هاى بعضى هم حزبى‌هایش را از نزدیکى او و همسرش به پولدارها به ویژه بانکداران بکاهد.

موضوعات تکراری و تلاش برای جلب نظر جنگ طلبان

کلینتون شب گذشته همچنین مدعی شد روسیه، ایران و کره شمالی تهدیدات امنیتی سنتی علیه آمریکا هستند. وی که در اولین کمپین انتخاباتی عمده خود در شهر نیویورک سخن می گفت، اظهار داشت: هیچ کشوری بر روی زمین برای رشد در قرن بیست و یکم موقعیت بهتری از آمریکا ندارد. هیچ کشوری بهتر از آمریکا برای مواجهه با تهدیدات سنتی از سوی کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی و ایران تجهیز نشده و هیچ کشوری برای تعامل با قدرت های جدید مانند چین آماده تر از آمریکا نیست.

این سخنان در حالی مطرح می شود که براساس نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده توسط شبکه خبری سی ان ان و موسسه ORC، بیش از ۶۰ درصد از مردم آمریکا معتقد هستند هیلاری کلینتون فاقد صداقت و امانتداری است. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که ۶۰ درصد از هواداران حزب دموکرات با اختلافی زیاد وی را بر دیگر نامزدهای این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ترجیح می دهند.

بانوی اول اسبق آمریکا و وزیر خارجه سابق این کشور همچنین در سخنرانی خود ادعا کرد آمریکا خود را برای مواجهه با تهدیدات های فزاینده ای مانند حملات سایبری و شبکه های تروریستی به ویژه گروه افراط گرای داعش آماده کرده است.

وی گفت: به عنوان رئیس جمهور شما! هر اقدام لازمی را برای امن نگاه داشتن آمریکا انجام می دهم.

هیلاری کلینتون که در سال ۲۰۰۸ نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود، در روز ۱۲ آوریل نامزدی خود را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا از سوی حزب دموکرات اعلام و فعالیت ستاد انتخاباتی خود را آغاز کرد.

چالش اصلی کلینتون

چالش اصلی کلینتون اما جلب راى دموکرات‌ها نیست که بسیاری‌ از آنها در نیویورک براى شنیدن سخنانش جمع شده بودند و به شدت او را تشویق می‌کردند بلکه او با جمهورى خواهانى رو به روست که صرف نظر از اینکه چه کسى را به عنوان نامزد نهایى انتخاب کنند، از امکانات فراوان مالى برخوردارند و پیروزى خانم کلینتون را دور سوم و ادامه سیاست هاى اوباما خواهند خواند. این‌ بار این جمهورى‌خواهان هستند که راحت‌تر می‌ توانند با شعار تغییر وارد میدان شوند.

هیلاری کلینتون پس از اعلام ورودش به کارزار انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳ آوریل (۲۳ فروردین ماه) تنها در چند گردهمایی کوچک با مخاطبان محدود شرکت کرده بود و مراسم روز شنبه، نخستین گردهمایی بزرگ هوادارانش بود. به جز کلینتون، تاکنون سه سیاستمدار دیگر هم برای نامزدی حزب دموکرات در سال ۲۰۱۶ اعلام آمادگی کرده اند.

مارتین اومالی فرماندار سابق مریلند و شهردار بالتیمور، برنی ساندرز سناتور مستقل ایالت ورمونت از سیاستمداران نزدیک به دموکرات‌ها و لینکلن شیفی سناتور پیشین و فرماندار ایالت رود آیلند نیز امیدوارند بتوانند به عنوان نامزد دموکراتها برای ورود به کاخ سفید رای مردم آمریکا را به دست آورند. از سوی دیگر تاکنون ۹ سیاستمدار جمهوری خواه هم گفته اند که برای نامزدی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.