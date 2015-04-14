کلیات و جزئیات توافق هسته ای باید همزمان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با تاکید بر اینکه داشتن انرژی صلح آمیز هسته ای حق مسلم ایران است گفت: امروز کشورمان به واسطه داشتن دانش و توان هسته ای یکی از قدرت های مستقل در عرصه بین المللی است و تمام تولیدات هسته ای نیز با مقاصد صلح آمیز صورت می گیرد.

وی نگرانی دشمنان در راس آن استکبار جهانی از دستیابی ایران به انرژی هسته ای را ناشی از تبدیل شدن ایران به قدرت بین المللی است، اظهارداشت: نگرانی دشمنان ایران در موضوع هسته‌ای به این خاطر است که ‌جمهوری اسلامی ایران یک قدرت مستقل در عرصه بین المللی به شمار می‌رود.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه دفاع از حقوق هسته ای را دفاع از حقوق ملت ایران دانست و عنوان کرد: هیج دلیل قانع کننده ای مبنی بر اینکه ایران از حقوق هسته ای خود کنار بکشد وجود ندارد چرا که برای دستیابی به این دانش ایران اسلامی خون های زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و حق مسلم ملت ایران است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص روند مذاکرات هسته ای در طول دولت یازدهم گفت: حفظ چارچوب های نظام و حقوق و منافع کشور در این میان حایز اهمیت ویژه بوده و آنچه که باید بیشتر به آن توجه شود، تمرکز بر دشمن و رفتارهای آن است اینکه در هر دوره ای عده ای بتوانند با سلایق متفاوت این مذاکرات را انجام دهند، بسیار مهم است.

جلیلی استفاده از ویروس اکستاس نت، استفاده از مواد منفجره، انواع خرابکاری ها و ترور دانشمندان هسته ای ایران را از آن جمله اقدامات دشمنان برای جلوگیری از دستیابی ایران به انرژی هسته ای برشمرد و افزود: خوشبین نبودن و اعتماد نداشتن رهبر معظم انقلاب به چنین کشورهایی ناشی از رفتارهای استکباری و تجربیاتی است که تاکنون با آن‌ها مواجه شده‌ایم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هسته ای به خصوص شهید مجید شهریاری، عنوان کرد: اهمیت موضوع هسته‌ای ایران برای دشمنان آن به این خاطر است که در عرصه بین‌المللی یک قدرت مستقل در مقابل آن‌ها ایستاده است و زمانی که حضور افراد و دانشمندانی همچون شهید شهریاری را در این میدان می‌بینند، نگرانی آنان نیز افزایش می‌یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص توافقات هسته ای نیز بیان داشت: آنچه در این گفت و گو ها مهم است، این است که به فرموده رهبر معظم انقلاب کلیات و جزییات باید مشخص و یک جا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

جلیلی در اولین برنامه سفر خود به گلزار شهدای باغ رضوان ارومیه رفت و ضمن بازدید از یادمان شهید باکری و قرائت فاتحه برای شهدای این شهرستان، با آرمان شهدا تجدید عهد کرد.

سعید جلیلی ضمن حضور در بیت آیت الله شیخ غلامرضا حسنی، نماینده سابق ولی فقیه در استان آذربایجان غربی، از این مجاهد انقلابی عیادت کرده و برای وی طلب سلامتی و عافیت کرد.

جلیلی در توصیف آیت الله حسنی گفت: ایشان از ذخایر انقلاب هستند، مبارزاتشان فراموش شدنی نیست و همواره یار و یاور امام(ره) و مقام معظم رهبری بودند.

در این دیدار، اطرافیان آیت الله حسنی به ذکر خاطراتی از مبارزات این مجاهد انقلابی پرداختند.

جلیلی همچنین، ساعت 18 امروز نیز به مسجد امام موسی بن جعفر(ع) خواهد رفت تا ضمن دیدار با اقشار مختلف مردم، سخنانی را ایراد کند.

دیدارهای جداگانه با نماینده ولی فقیه در استان و نخبگان و خانواده های شهدا از دیگر برنامه های این سفر یک روزه خواهد بود.