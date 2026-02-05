بارش باران و برف امروز در گلستان ادامه دارد

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشههای پیشیابی و با تداوم فعالیت سامانه بارشی، امروز نیز در سطح استان بارشهای متناوب باران خواهیم داشت و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف ادامه دارد. این موج بارشی به تدریج از عصر امروز پنجشنبه از استان خارج میشود.
وی افزود: فردا صبح به طور موقت پدیده یخبندان محتمل است، اما روزهای جمعه و شنبه جوی نسبتاً پایدار و روند افزایشی دما در استان پیشبینی میشود.کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از یکشنبه هفته آینده، استان دوباره تحت تأثیر سامانه بارشی جدیدی قرار خواهد گرفت.
وی یادآور شد: سردترین نقطه استان امروز مراوهتپه با دمای ۱- درجه سانتیگراد و گرگان با دمای حداقل ۶ درجه گزارش شده است که پیش بینی می شود دمای گرگان امروز به هشت درجه برسد.
جعفری اظهار کرد: طی روز گذشته مراوهتپه با ۱۹ درجه دما جز گرمترین شهرهای استان ثبت شد.
