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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

حجت الاسلام علیزاده:

ثبت چهار وقف جدید به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در مازندران صورت گرفت

ثبت چهار وقف جدید به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در مازندران صورت گرفت

ساری - مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از ثبت چهار وقف جدید به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در استان خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک وقف توسط واقف خیراندیش علی اکبر قلی پور در شهرستان آمل ثبت شد که ارزش آن چهار میلیارد ریال است و این وقف شامل هزار و ۹ متر مربع زمین برای احداث مسجد حضرت ابوالفضل (ع) است.

وی یادآور شد: همچنین واقف نیک اندیش خواهر مریم شوبی نیز در اقدامی خیرخواهانه اقدام به وقف زمین و منزل مسکونی خود کرده است.

حجت الاسلام علیزاده ارزش این وقف را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شهرستان بابلسر بیان کرد و گفت: این زمین و منزل به مساحت ۳۰۰ متر مربع برای ساخت حسینیه سید الشهدا (ع) وقف شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه دارد: همچنین واقف نیک اندیش خواهر فاطمه رودخانه ای نیز در شهرستان رامسر یک قطعه زمین به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع به ارزش سه میلیارد ریال برای هزینه های مسجد و امامزاده سید محمد (ع) اشکنه شهرستان رامسر وقف کرده است.

وی یادآور شد: واقف خیر اندیش کاظم اکبریان نیز زمینی به مساحت ۹۲۵ متر مربع و به ارزش سه میلیارد ریال برای ساخت حسینیه سید الشهدا (ع) شهرک شهید بهشتی کیاکلا وقف کرده است.

مازندران ۱۳ هزار موقوفه دارد.

کد مطلب 2584501

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