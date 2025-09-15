۴ واقف مازندرانی در کشور برتر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود قربانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: چهار واقف نیکاندیش این استان در همایش ملی نامآوران علم و وقف که در تهران برگزار شد، به عنوان واقف برتر کشوری معرفی شدند.
حجت الاسلام قربانی با اشاره به جایگاه ویژه وقف در مازندران افزود: وقفکنندگان این استان هر سال با نیتهای مختلف در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی وقفهای ارزشمندی انجام میدهند که برخی از آنها در سطح ملی مورد تقدیر قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در این دوره از همایش، چهار واقف مازندرانی که وقفهای اثرگذاری انجام دادهاند به عنوان واقفان برتر کشوری انتخاب شدهاند.
به گزارش مهر، جمشید حجتینیا و حوا غلامرضایی از رامسر که شش دانگ زمینی به مساحت ۴۳۰۰ متر مربع را برای تأمین هزینههای معلولان جسمی و سالمندان وقف کردند.
محمدعلی ابری از شهرستان نور که ملکی به مساحت ۳۶۱ متر مربع را برای کمک به ایتام، نیازمندان و تهیه جهیزیه نوعروسان وقف کرده است نیز برتر شد.
احمد کرمانشاهی، بازنشسته فرهنگی از ساری که زمینی به مساحت ۷۴۰ متر مربع به همراه ساختمان مسکونی را برای برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا و بزرگداشت شهادت امامان معصوم وقف کرده است نیز تجلیل شد.
بیش از ۱۳ هزار موقوفه در استان مازندران وجود دارد.
