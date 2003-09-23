مهديس عزيزپور بازيگر خردسال ايفاگر نقش سهيلا در مجموعه تلويزيوني «سرزمين روياها» به خبرنگار هنري "مهر" گفت: من از بازي مقابل عروسك هاي سارا و دارا احساس خيلي خوبي دارم و توانسته ام با نقشم نيز ارتباط منطقي و خوبي برقرار كنم. كل مجموعه هم به طريقي پيش مي رود كه به من كمك مي كند تا به خوبي از ايفاي نقش خود برآيم.

اين بازيگر خردسال كه تاكنون در بيش از 18 اثر تلويزيوني از جمله «آغوش هاي خالي» و «تولدي ديگر» حضور داشته است، درباره ارتباط خود با دو عروسك ملي سارا و دارا مي گويد: من چندان از عروسك هاي دارا و سارا خوشم نمي آيد. البته من به طور كلي خيلي عروسك دوست ندارم.

وي درباره ويژگي اين اثر مي گويد: مهمترين خصوصيت مثبت اين كار توجه به برآورده شدن آرزوهاي كودكانه است كه فكر مي كنم بيننده همسن و سال من از اين كار لذت لازم را ببرد. چون خودم اين كار را خيلي دوست دارم.