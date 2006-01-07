تاكسيراني مدرن مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهندس مهرداد تقي زاده، بازنگري در وضعيت موجود از طريق به كارگيري فن آوري روز به جاي سيستم ها و روش هاي جاري در سازمان تاكسيراني را در گذار آن مجموعه از سازماني ايستا به سازماني پويا موثر دانست.

بر اساس اين گزارش از گردش كار موجود در سازمان تاكسيراني به عنوان ميراثي كه از ده ها سال قبل تاكنون دست نخورده باقي مانده ياد كرد و بازبيني در فرآيند انجام امور در اين مجموعه را ضروري خواند.

معاون شهردار تهران با تاكيد بر ضرورت بازنگري در ساختار تاكسيراني با توجه به شرايط و نيازهاي امروز تهران، اظهار داشت: تعريف جايگاه شركت هاي خصوصي تاكسيراني، تبيين محدوده خدمات آن ها و تعيين چگونگي مديريت و نظارت بر اين شركت ها، از جمله مسائلي است كه در اين تغيير ساختار مي بايست مورد توجه قرار گيرد و انتظارمي رود از طريق ايجاد شركت هاي خصوصي تاكسيراني و كنترل فعاليت مسافربرهاي شخصي، از پايمال شدن حق رانندگان تاكسي جلوگيري كرد.

مهندس تقي زاده با اشاره به عزم مديريت شهري بر حل مشكلات تمام خدمت گزاران حوزه حمل و نقل شهري به ويژه رانندگان خدوم اتوبوسراني و تاكسيراني، تصريح كرد: بدون ترديد رسيدگي به نيازها و جلب رضايت اين قشر محروم، موجب ارائه خدمت بهتر اين عزيزان در سطح شهر و در نتيجه جلب رضايت شهروندان خواهد شد و در اين ميان افرادي كه با احساس مسئوليت خود را وقف مردم مي كنند، مطمئن باشند به همان نسبت مديريت شهري نيز در مقابل آن ها احساس مسئوليت مي كند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در جريان بازديد از بخش هاي مختلف سازمان تاكسيراني به اتفاق مديرعامل اين سازمان از نزديك مسائل و مشكلات تاكسيرانان در زمينه بيمه رانندگان و خانواده هاي ايشان، تعويض پلاك مسافربرهاي شخصي به پلاك موقت، گشت هاي تاكسيراني و نحوه نظارت بر رعايت ضوابط مربوطه را مورد بررسي قرار دارد.