ارشاد فقط یک روابط عمومی دارد/ توضیح درباره «وزیر مظلوم ارشاد»

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز دوشنبه ۱۲ خرداد به روال سایر کنفرانس های مطبوعاتی وی با ۳۰ دقیقه تاخیر در محل سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی در تهران برگزار شد.
نوش آبادی در ابتدا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تسلیت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: امام(ره) چهار عنصر را برای انقلاب لازم میدانست؛ استقلال، آزادی، عدالت و معنویت. ایشان اعتقاد داشتند که آزادی ملت از بند مستکبران در سایه استقلال ملی و عدالت و معنویت محقق میشود.
وی با اشاره به دیدگاههای بسیار روشن و اثربخش امام در حوزههای فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد: امام هم با تحجر مخالف بودند و هم با اباحهگری. ایشان بنیانگذار نظامی بودند که مبتنی است بر آموزه های دینی و اسلامی با درک مقتضیات زمان و دخالت دادن عنصر زمان و مکان در فهم مسائل دینی و حکومتی.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: امام اعتقاد داشتند که فرهنگ زیربنای همه حوزه ها و بخش ها است و فرهنگ را منشأ و مبدأ همه تحولات می دانستند. این عبارت از امام مشهور است که «فرهنگ منشأ همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است» که نشان از اهمیتی است که آن حضرت به فرهنگ می دادند.
نوش آبادی در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز ۱۵ خرداد گفت: این روز برای امام اهمیت ویژهای داشت و همواره از بانیان و کسانی که قیام ۱۵ خرداد را بوجود آوردند، به نیکی یاد می کردند و آن را نقطه تحول و آغاز انقلاب کبیری می دانستند که در ۲۲ بهمن ۵۷ به ثمر نشست.
شرط برخورداری اصحاب فرهنگ از معافیت مالیاتی
وی در ادامه این نشست خبری با اشاره به آخرین تحولات صورت گرفته در خصوص معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه توضیح داد: با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه طیف وسیعی از فعالیت های فرهنگی و هنری تحت پوشش معافیت مالیاتی قرار می گیرند، تفاهمی با سازمان امور مالیاتی بوجود آمد که در نهایت هم بین بنده به عنوان معاون حقوقی وزارت ارشاد و آقای عسگری رئیس سازمان مالیاتی به امضا رسید.
به گفته سخنگوی وزارت ارشاد، شرط برخورداری از این معافیت این است که فعالین مربوطه مجوزهای لازمه را داشته باشند و نهادها و موسسات مذکور منطبق با شرایط و قوانین جاری فعالیت کنند و همچنین اظهارنامه مالی هر ساله خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند.
نوش آبادی گفت: این چهار گروه عبارتند از موسسات انتشاراتی اعم از ناشران کتابهای کاغذی و یا الکترونیک، موسسات و فعالیت مطبوعاتی اعم از حوزههای توزیع، نشر خبر و اطلاعات و انتشار نشریات و مطبوعات اعم از چاپی و الکترونیکی، فعالیتهای فرهنگی که در حوزههای فرهنگ دیجیتال، جشنوارههای قرآنی، هنری، نمایشگاهی، حوزههای فرهنگی، هنری و قرآنی، مراسمها و مجامع فرهنگی و کتابفروشی ها و کتابخانه های عمومی و نیز فعالیتهای هنری اعم از تولید، تکثیر، توزیع و نمایش فیلم اعم از سینمایی، خانگی، تولید، تکثیر و تولید و اجرای صحنهای موسیقی، پخش آثار صوتی و تصویری اعم از خانگی و تلویزیونی، تئاتر و نمایش صحنه ای و هنرهای تجسمی و سنتی.
وی گفت: این تفاهم نامه توسط خود سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۴ ابلاغ شد و با توجه به مفاد آن از ابتدای سال ۱۳۹۳ هم قابلیت اجرا پیدا کرده است.
دلیل حذف روابط عمومی معاونتهای ارشاد
سخنگوی وزارت ارشاد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره علت تصمیم وزارت ارشاد به حذف روابط عمومیهای معاونت ها و سازمانهای تابعه این وزارتخانه اظهار کرد: هر دستگاهی و یا هر نهادی یک روابط عمومی مستقل و تشکیلاتی متناسب با آن دستگاه برای پاسخگویی به ابهامات و اعلام موضع ها و همچنین سوالات دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم به عنوان یک دستگاه بزرگ فرهنگی، مرکز روابط عمومی و امور بین الملل دارد که به رسمیت شناخته شده است و قابلیت این را دارد که در مسائل مختلف پاسخگوی سوالات و ابهامات دارد.
نوش آبادی ادامه داد: البته از گذشته افرادی را در معاونت های وزارتخانه و همچنین سازمان های تابعه آن با عنوان رابط به مرکز روابط عمومی کل وزارت ارشاد معرفی می کردند، اما چون جایگاه رسمی و تشکیلاتی روابط عمومی نداشته ایم، مقرر شد تنها روابط عمومی کل در چارت اداری تعریف شده برای روابط عمومی وزارت ارشاد فعالیت کند.
وی گفت: البته بعضی از سازمانها از قبل پیش بینی هایی کرده بودند و روابط عمومی هایی برای خودشان تاسیس کرده بودند که این تشکیلات حتی به تایید سازمان برنامه و بودجه هم رسیده بود. با این حال و بر اساس تصمیمی که گرفته شد، سازمانها و نهادهایی که چارت روابط عمومیشان مصوب شده و بخش مربوطه در ریاست جمهوری آن را تایید کردهاست، کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند، اما معاونتهایی که روابط عمومی ندارند، کماکان با معرفی کردن یک رابط به روابط عمومی کل وزارت ارشاد، این موضوع را پیادهسازی میکنند.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین با تایید اظهارات روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به خبرنگار مهر گفته بود این اقدام وزارت ارشاد برای چابک سازی در دستگاه فرهنگی بزرگ صورت گرفته است، گفت: وزارت ارشاد پاسخگویی به سوالات و ابهامات را در حوزههای مربوط به خود وظیفه خود میداند، اما این کار تنها از طریق مرکز روابط عمومی وزارت ارشاد و همچنین سخنگوی وزارت ارشاد انجام می شود.
نوش آبادی همچنین برچیده شدن بخش روابط عمومیها را از معاونتها و سازمانهای تابعه وزارت ارشاد، مخالف موضوع شانه خالی کردن وزارت ارشاد از پاسخگویی به رسانهها ارزیابی کرد و توضیح داد: این کار اتفاقا در جهت پرهیز از ارائه پاسخهای متضاد و گاه نامناسب به رسانه ها و اقدامی در جهت پاسخگویی مناسب است. سیاستهای کلی وزارت ارشاد از طریق سخنگوی وزارت ارشاد مطرح می شود و این تغییرات هم هیچ تاثیر منفی در پاسخگویی وزارت ارشاد ایجاد نخواهد کرد.
وی همچنین تاکید کرد: همه معاونت ها و روسای سازمانهای تابعه وزارت ارشاد آزاد هستند که گزارشهای خودشان را در حوزههای مختلف ارائه کنند و هیچ منعی در پاسخگویی آنها به رسانهها وجود ندارد اما مدیران وزارت ارشاد از مصاحبه با رسانه ها منع شده اند.
توضیحات سخنگوی ارشاد درباره سخنرانی نوه حضرت امام(ره)
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که نظر او را در خصوص عبارت «وزیر مظلوم ارشاد» که روز گذشته از سوی نوه امام(ره) درباره علی جنتی، وزیر ارشاد مطرح شد، جویا شد، گفت: بنده هم در آن جلسه حضور داشتم و حاج حسن آقای خمینی این عبارت را بیان کردند ولی ایشان آن را شرح ندادند و در حد یک جمله به این موضوع پرداختند.
وی افزود: با توجه به هجمه هایی که در دو سال گذشته علیه وزارت ارشاد صورت گرفته و ابهامات و شبهاتی که خیلیهایش هم بیمورد بوده، حول و حوش این وزارتخانه شکل گرفته است آن هم علی رغم پاسخگویی دستگاه فرهنگی کشور به این فضاسازیها، شاید بیان این عبارت، بیان بجایی باشد. البته علی رغم پاسخگویی شفاف دستگاه فرهنگی به این فضاسازی ها، عده ای کماکان به این رویه خودشان ادامه میدهند و فکر می کنم این جمله درستی است که هم وزارت ارشاد مظلوم است و هم شخص آقای وزیر.
نوش آبادی گفت: با شناختی که بزرگان و مسئولان کشور از ایشان (وزیر ارشاد) دارند به عنوان یک چهره اجرایی و سیاسی و فرهنگی، میبایست هم که چنین تعبیرهایی بشود. واقعیت این است که هنوز ابعاد شخصیتی آقای جنتی برای خیلی ها روشن نیست. چون چهره ایشان در پرده ای از ابهام قرار گرفته و خدماتی که در این دو سال تحت مدیریت ایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حوزه های مختلف فرهنگ و هنر شده است، سال ها بعد آشکار خواهد شد. فکر می کنم منظور از مظلوم بودن همین است.
سخنگوی وزارت ارشاد همچنین از بازگشت اعتماد به میان اهالی فرهنگ و علاقه مندی بسیاری از جوانان به فعالیت در حوزه های مختلف فرهنگی در دو سال اخیر بهعنوان کامیابی های دوران وزارت علی جنتی عنوان کرد و یادآور شد: البته هیچ کس مدعی نیست که کارهای بزرگی در حوزه فرهنگ خالی از اشکال است، اما در کنار نقاط ضعف، باید اذعان کرد که کارهای ارزشمند و ماندگار دارد صورت میگیرد.
