عبدالله گل: به شرط عدم دخالت اردوغان، تشکیل کابینه را می پذیرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورچوال آذربایجان، عبدالله گل امروز در مصاحبه ای موافقت خود را برای پذیرش مشروط نخست وزیری و تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرد.

«عبدالله گل» رئیس جمهوری سابق و از بنیانگذاران حاکم حزب عدالت و توسعه امروز گفت: به شرطی که رییس جمهوری در کار پارلمان دخالت نکند، حاضر به پذیرش تشکیل دولت ائتلافی هستم.

عبدالله گل پیشتر در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و احمد داود اوغلو نخست وزیر این کشور درباره فراخوان برای برگزاری انتخابات زودهنگام هشدار داده و گفته بود که چنین انتخاباتی خطرات جدی را برای حزب عدالت و توسعه به دنبال خواهد داشت.

وی در این زمینه گفته بود: ضرورت دارد حزب در هر حال، در پی تشکیل دولت ائتلافی باشد.