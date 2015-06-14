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۲۴ خرداد ۱۳۹۴، ۱۷:۴۳

عبدالله گل: به شرط عدم دخالت اردوغان، تشکیل کابینه را می پذیرم

عبدالله گل: به شرط عدم دخالت اردوغان، تشکیل کابینه را می پذیرم

عبدالله گل امروز در مصاحبه ای موافقت خود را برای پذیرش مشروط نخست وزیری و تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری ورچوال آذربایجان، عبدالله گل امروز در مصاحبه ای موافقت خود را برای پذیرش مشروط نخست وزیری و تشکیل دولت ائتلافی اعلام کرد.

«عبدالله گل» رئیس جمهوری سابق و از بنیانگذاران حاکم حزب عدالت و توسعه امروز گفت: به شرطی که رییس جمهوری در کار پارلمان دخالت نکند، حاضر به پذیرش تشکیل دولت ائتلافی هستم.

عبدالله گل پیشتر در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور فعلی و احمد داود اوغلو نخست وزیر این کشور درباره فراخوان برای برگزاری انتخابات زودهنگام هشدار داده و گفته بود که چنین انتخاباتی خطرات جدی را برای حزب عدالت و توسعه به دنبال خواهد داشت.

وی در این زمینه گفته بود: ضرورت دارد حزب در هر حال، در پی تشکیل دولت ائتلافی باشد.

کد مطلب 2778816
پیمان یزدانی

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