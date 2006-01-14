رييس سازمان مديريت در گفت و گو با "مهر" خبر داد: افزايش 100 درصدي اعتبار طرح هاي عمراني در سال 1385

فرهاد رهبر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: لايحه بودجه سال 1385 با افزايش بيش از 100 درصدي اعتبار طرح هاي عمراني نسبت به عملكرد سال جاري بسته شده است.

وي افزود: رشد بودجه شركت ها و موسسات دولت نيز در سال 1385 نسبت به عملكرد سال جاري حدود 30 درصد خواهد بود.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تصريح كرد: براساس لايحه بودجه سال 1385، 50 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي در سال 1385 به بخش خصوصي براي فعال تر شدن آنها در اقتصاد كشور اختصاص خواهد يافت.

رهبر با اشاره به ارسال لايحه بودجه سال 1385 در روز يكشنبه هفته جاري به مجلس شوراي اسلامي اظهارداشت: مجلس نيز 45 روز فرصت دارد تا اين لايحه را بررسي و تصويب كند.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، تشكيل كميسيون مشترك دولت و مجلس را تنها براي هماهنگ تر شدن در سياست گذاري ها اعلام و تاكيد كرد: اميدوارم مجلس تغييرات جدي در لايحه بودجه سال 1385 ايجاد نكند، زيرا مجموعه بودجه با يكديگر بسيار هماهنگ هستند.

وي اذعان كرد: اگر مجلس تغييرات جدي در لايحه بودجه سال 1385 ايجاد كند، همان گرفتاري هايي كه در سال جاري دولت با آن مواجه شد در سال آينده نيز با آن روبرو خواهد شد.

رهبر با اعلام اين كه بالاخره لايحه بودجه سال 1385 با دلار 895 توماني بسته شد، در خصوص قيمت نفت نيز گفت: براساس تبصره 11 لايحه بودجه سال 1385، سهم شركت ملي نفت از فروش نفت، با نفت 40 دلاري محاسبه شده است.