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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۰

نقل و انتقالات لیگ پانزدهم؛

غلامرضا رضایی و اسماعیل‌بیگی به سایپا پیوستند

غلامرضا رضایی و اسماعیل‌بیگی به سایپا پیوستند

بازیکن تیم فوتبال نفت تهران و عضو تیم امید ایران با امضا قرارداد با باشگاه سایپا رسما به جمع نارنجی پوشان لیگ برتر فوتبال پیوستند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سایپا، غلامرضا رضایی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران و وحید اسماعیل بیگی مدافع هافبک تیم ملی امید که سال گذشته در تیم مس کرمان عضویت داشت، بعد از تائید در تست سلامت و توافق صورت گرفته، با امضا قرارداد رسمی به جمع تیم فوتبال بزرگسالان سایپا اضافه شدند.

براین اساس غلامرضا رضایی عصر امروز چهارشنبه باشگاه سایپا حضور می‌یابد تا اولین تمرین خود با بازیکنان تیم فوتبال بزرگسالان را پشت سر بگذارد. همچنین اسماعیل‌بیگی نیز بعد از پایان امور اداری خود در کرمان به جمع شاگردان مجید جلالی اضافه خواهد شد.

کد مطلب 2786618

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