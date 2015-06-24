به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سایپا، غلامرضا رضایی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال نفت تهران و وحید اسماعیل بیگی مدافع هافبک تیم ملی امید که سال گذشته در تیم مس کرمان عضویت داشت، بعد از تائید در تست سلامت و توافق صورت گرفته، با امضا قرارداد رسمی به جمع تیم فوتبال بزرگسالان سایپا اضافه شدند.

براین اساس غلامرضا رضایی عصر امروز چهارشنبه باشگاه سایپا حضور می‌یابد تا اولین تمرین خود با بازیکنان تیم فوتبال بزرگسالان را پشت سر بگذارد. همچنین اسماعیل‌بیگی نیز بعد از پایان امور اداری خود در کرمان به جمع شاگردان مجید جلالی اضافه خواهد شد.