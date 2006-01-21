ادامه رسيدگي به لايحه متمم بودجه 1384// ساماندهي شهريه دانشگاهها// تشكيل دادگاه خانواده

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه متمم بودجه سال 1384 كل كشور، گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي در مورد طرح اصلاح تبصره (3) ماده واحده قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاه خانواده، گزارش شور دوم كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات در مورد لايحه اصلاح قانون افزايش مستمري والدين شهدا مصوب 1375، گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح استفساريه قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370، گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح اصلاح ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه، گزارش شور اول كميسيون فرهنگي در مورد طرح حمايت از حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي داخلي و بين المللي مهمترين دستور كارهاي اين هفته مجلس شوراي اسلامي است.

همچنين سئوال سليمان جعفرزاده نماينده ماكو و چالدران از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين هفته در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد لايحه توسعه محدوده مناطق آزاد تجاري-صنعتي قشم و چابهار، گزارش كميسيون فرهنگي در مورد سئوال نماينده برخوار وميمه از وزير ارشاد، گزارش شور دوم كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لايحه نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرائم زيست محيطي،از ديگر دستور كارهاي مجلس است.

گزارش شور اول كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش، گزارش شور اول كميسيون آموزش و تحقيقات در مورد طرح ساماندهي شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، گزارش كميسيون كشاورزي در مورد سئوال عباسعلي اختري نماينده تهران از وزير جهاد كشاورزي، گزارش كميسيون كشاورزي در مورد حميد زنگنه و محمد سعيد انصاري نمايندگان اهواز و آبادان از وزير جهاد كشاورزي، گزارش شور دوم كميسيون اقتصادي در مورد طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي (با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي) نيز در دستور كار جلسات اين هفته مجلس قرار دارد.

گزارش شور اول كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد رد لايحه اصلاح ماده (92 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب(1380)، گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد لايحه الحاق موادي به قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، گزارش شور اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد رد لايحه تعيين مرجع تهيه و تصويب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهري و شد و آمد و چگونگي اجراي آن،گزارش شور اول كميسيون كشاورزي،آب و منابع طبيعي در مورد رد لايحه طرح مستثني شدن موقوفات از قوانين مربوط به اراضي موات،جنگل ها و مراتع و منابع ملي ،از ديگر دستورات كار مجلس در هفته آينده است.