ظهیر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان لرستان یکی از استانهای مهم کشور در زمینه وجود معادن محسوب می شود.

وی با بیان اینکه یکی از ذخایر و پتانسیلهای شاخص استان لرستان وجود معادن قیر طبیعی است عنوان کرد: در تحقیقاتی که در سال ۷۸ از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی انجام شد اندیس های ویژه ای از قیر طبیعی در مناطق اولاد قباد، معمولان و پلدختر شناسایی شد.

وی با بیان اینکه با توجه به آنالیزهایی که از ماده طبیعی گرفته شد میزان درصد کربن آن در بالاترین سطح بود گفت: همچنین میزان خاکستر آن و مواد فرار آن بسیار پایین بوده و این ویژگی ها موجب شده که قیر طبیعی استان با کیفیت بسیار بالا نسبت به سایر استانهای همجوار باشد.

قیر طبیعی لرستان با قیمت بسیار پایین و به صورت خام از کشور خارج می شود

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان با بیان اینکه بر اساس مطالعاتی که توسط این اداره کل انجام شده در استان ۲۰ اندیس قیر شناسایی شده است گفت: از این تعداد ۵ مورد در حال اخذ مجور هستند.

حیدری با بیان اینکه قیر طبیعی که در استان استحصال می شود با قیمت بسیار پایین و به صورت خام از کشور خارج می شود گفت: این در حالیست که اگر ما در استان اقدام به فراوری این قیر طبیعی کنیم بین ۳۰ تا ۴۰ فرصت شغلی به طور متوسط در استان ایجاد شود.

وی با بیان اینکه با توجه به قرار گیری رگه های پیر در قیر طبیعی لرستان ما ذخایر خوبی در عمق داریم عنوان کرد: از این قیر طبیعی در استان می توانیم برای تولید جوهرهای چاپ، صنایع لاستیک سازی، صنایع شیمایی، تولید ایزوگام، روکش آسفالت و ... استفاده و ارزش افزوده بیشتری برای استان داشته باشیم.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان با بیان اینکه در حال حاضر کشور چین همین ماده قیر طبیعی را از ما با قیمت پایین خریداری می کند گفت: این کشور پس از فراوری این محصول را با چندین برابر قیمت به کشور ما وارد می کند.

مساحت معادن قیر طبیعی لرستان بیش از ۵۶ هزار هکتار است

استاندار لرستان نیز پیش از این در رابطه با ظرفیتهای معدنی استان وجود معادن قیر در لرستان را قابلیتی منحصر به فرد برای جذب سرمایه گذاری در این بخش دانسته بود تا به صورت میدانی واز نزدیک از معادن این حوزه بازدید کند.

هوشنگ بازوند بیان داشت: مساحت این معادن قیر طبیعی لرستان بیش از ۵۶ هزار هکتار است که در صورت بهره برداری اصولی می تواند منجر به ایجاد ظرفیت خوبی در حوزه تولید و اشتغال شود.

محمد اصلانی معاون عمرانی استاندار لرستان نیز توجه به ظرفیت معادن به ویژه قیر طبیعی را از موضوعات مغفول مانده در استان دانست.

وی اظهار داشت: ۱۱۵ معدن غنی شامل معادن قیر طبیعی، تالک، سرب، روی، مس، نیکل، قلع، روی، آهن و سنگ های قیمتی در سطح استان لرستان وجود دارد که با ورود سرمایه گذار به این بخش و با برنامه ریزی اصولی زمینه اشتغال و توسعه استان فراهم می شود.

شناسایی ظرفیت ها در حد تهیه نقشه و گزارش جامع

با وجود این ظرفیت ها تاکنون چه اقداماتی برای شناسایی و استخراج قیر طبیعی استان صورت گرفته است؟

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان پیش از این در پاسخ به این سوال به خبرنگار مهر گفته بود: در حال حاضر از ۲۶ نوع ماده معدنی در استان لرستان ۱۸ نوع استخراج می شود که این امر نشان دهنده ظرفیتهای معدنی استان است.

قدرت الله ولدی به فعالیت های این سازمان در حوزه زمین شناسی برای شناسایی معادن این حوزه اشاره کرد و گفت: در این در قالب توافقی با موسسه قرب کربلا از شرکت مشاوره طاها وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گزارش جامعی در سه حوزه معادن فلزی، غیر فلزی و قیر تهیه شده است که می تواند زیرساخت مهمی برای استخراج در این حوزه باشد.

قاچاق روزگار قیر طبیعی لرستان را سیاه کرد

این سخنان در حالی مطرح می شود که به رغم ظرفیتهای موجود در این بخش دو موضوع عدم استخراج اصولی و قاچاق قیر لرستان به صورت خام به چالشی جدی در زمینه این ماده معدنی تبدیل شده است به طوریکه در اخبار مستمر دستگاههای مرتبط شاهد ارائه گزارشهایی در این زمینه هستیم.

معادن قیر طبیعی لرستان که این روزها بسیاری از سودجویان برای تصاحب آنها دندان تیز کرده اند ظرفیتی برای توسعه این استان محروم محسوب می شوند؛ ظرفیتی که در صورت عدم ساماندهی توسط متولیان می تواند منجر به فرصت سوزی در این منطقه شود.

این وضعیت در حالیست که موضوع قاچاق قیر طبیعی به کمیسیون کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز کشیده شد تا سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان از روند قاچاق قیر طبیعی از استان ابراز تاسف کرده و خواستار برخورد با قاچاقچیان در این عرصه شود.

وی گفت: قیر یکی از سرمایه های ملی ماست که باید از طریق مزایده به فروش برسد اما متاسفانه وضعیت بهره برداری و واگذاری معادن این حوزه هنوز مشخص نشده است.

شاهرخی از مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت خواست که در اسرع وقت موضوع قاچاق قیر طبیعی از استان را پیگیری و مراتب را به معاونت سیاسی امنیتی استانداری گزارش کنند.

منابعی که تبدیل به معادن نشد

همچنین عدم استخرج اصولی قیر طبیعی در استان پیش از این نیز موجب ضرب الاجل استاندار لرستان برای بررسی قابلیت ها در این بخش و صدور مجوزهای لازم برای استخراج شده بود.

معاون امور معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید استاندار از معادن قیر طبیعی الیگودرز با تشریح ویژگیهای منابع قیر موجود در بخش شول آباد گفته بود: این منابع هنوز تبدیل به معدن نشده اند.

سعید مهدوی با بیان اینکه این مناطق برای ایجاد معدن مورد درخواست متقاضیان قرار دارد عنوان کرد: مناطق دارای ماده قیر طبیعی به صورت رگه هایی مشخص شده است که باید روی این رگه ها کار اکتشافی انجام شود.

به هر روی به نظر می رسد روزگار قیر طبیعی لرستان به رغم ظرفیت های موجود در این بخش همچنان سیاه و مکدر است چرا که نه در حوزه شناسایی، نه استخراج، نه ممانعت از قاچاق و نه حتی فراوری هنوز گام جدی برداشته نشده است تا همچنان شاهد از دست رفتن این فرصت بی بدیل تولید و اشتغال در استان باشیم.