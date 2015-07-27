افزايش ۵ برابری سرانه اعتباری كانون های فرهنگی و هنری مساجد فردیس

اسداله جعفري در گفتگو با مهر اظهار کرد: در پرتو وظيفه، حمایت، هدایت و نظارت بر مراکز فرهنگی و هنری مجوزدار و تحت حمایت این اداره، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فرديس توانست با رایزنی و اخذ موافقت و حمایت دبیرخانه کانون های مساجد استان البرز، سرانه اعتباری این كانون ها را با افزایش پنج برابری نسبت به گذشته از ۵۰۰ هزار تومان به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد.

وي افزود: اين كانون ها در گذشته زير نظر دبيرخانه استان فعاليت می کردند و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، هيچگونه اختیار و اعتباری در حوزه حمایت از کانون های مساجد شهرستان نداشت اما در حال حضار با هماهنگی و همراهی دبيرخانه كانون فرهنگی هنری مساجد استان البرز؛ امورات ۲۹ كانون فرهنگی هنری مسجد موجود در فردیس، به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محول شده است.

رشد ۴ برابري شركت كنندگان در سیزدهمین آزمون قرآن و عترت شهرستان فرديس

جعفری در ادامه همچنين از رشد چهار برابری شرکت کنندگان در سيزدهمين آزمون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شهرستان نسبت به دوره قبل خبر داد و اظهار کرد: يكي از موفقیت های صورت گرفته فراهم کردن مقدمات و تدبیر به منظور افزایش شرکت کنندگان و فعالان قرآنی شهرستان فردیس برای شركت در سيزدهمين آزمون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در نتیجه رشد ۴ برابری شرکت کنندگان نسبت به دوره پیشین، بوده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فردیس در پایان افزود: با رشد چهار برابر و شرکت ۳۴۶ نفر فعال قرآنی شركت كننده از شهرستان فرديس توانستيم با اختلاف اندکی پس از کرج، رتبه دوم استان را به لحاظ میزان مشارکت، كسب کنیم امیدواریم بتوانیم در آزمون چهاردهم این میزان را افزایش داده و زمینه توسعه فعالیت های قرآنی را بیش از پیش در شهرستان فردیس فراهم کنیم.