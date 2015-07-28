به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهادکشاورزی طی اطلاعیه‌ای از دستیابی به رکورد بی سابقه تولید شکر در دولت یازدهم خبر داد و اعلام کرد: حل مسایل بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی همواره در اولویت برنامه‌های این دولت قرار داشته است. در این راستا، تعیین و اعلام به موقع و منصفانه خرید تضمینی محصولات اساسی در نخستین روزهای استقرار و اهتمام برای تأمین نهاده‌های کشاورزی، نشان از تصمیم مدبرانه دولت داشت و موجب شکل گیری بارقه‌های امید در دل کشاورزان شد.

همچنین در نتیجه تدابیر دولت، تولید داخلی که در چنگال واردات بی رویه انواع محصولات به ویژه محصولات کشاورزی گرفتار و زمین گیر شده بود، امکان رشد و بالندگی پیدا کرد، ضمن اینکه دولت یازدهم با اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به تعیین قیمت‌های منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله چغندرقند اقدام کرد و قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی را از ۱۳۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در سال زراعی ۱۳۹۲-۱۳۹۱ با ۵۶ درصد رشد به ۲۱۰۰ ریال در سال زراعی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ رساند.

همچنین وزارت جهادکشاورزی برای سال زراعی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ این قیمت را با ۲۹ درصد افزایش ۲۷۰۰ ریال تعیین کرد که این اقدام دولت، موجب اشتیاق کشاورزان به تولید و تأمین یکی از محصولات اساسی کشور شد.

علاوه بر این، تأمین به موقع دیگر نهاده‌های کشاورزی (اعم از کود، بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و...)، اعلام ممنوعیت واردات شکر از سوی وزیر جهاد به منظور حمایت از تولید داخل و همچنین حاکمیت آرامش و امید در فضای جامعه نیز بر همت کشاورزان تأثیر مثبت گذاشت و باعث شد کشور به رکورد بی سابقه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن در زمینه تولید شکر دست پیدا کند.

در این اطلاعیه آمده است: موارد مذکور موجب شد واردات یک میلیون و ۵۷۹ هزارتنی شکر(به ارزش ۸۳۲ میلیون دلار) در سال ۹۲ با کاهش ۴۸ درصدی به میزان ۸۲۲ هزار تن (به ارزش ۳۷۷ میلیون دلار) در سال ۹۳ برسد؛ اگرچه این میزان نیز علیرغم اعلام ممنوعیت واردات و از طریق ثبت سفارش‌های قبلی صورت گرفته است.

دولت در راستای تنظیم بازار داخلی و جبران فاصله بین تولید حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تنی شکر در داخل و نیاز دو میلیون و ۲۰۰ هزار تنی مصرف (مصرف مستقیم مردم و صنایع) تأمین کسری را از طریق واردات و ذخیره سازی این کالای اساسی دنبال می‌کند.

در این راستا، شرکت بازرگانی دولتی ایران، واردات و ذخیره سازی ۳۰۰ هزار تن شکر را در دستور کار دارد و این میزان واردات که برای تامین نیاز مردم صورت می‌گیرد، به هیچ وجه نافی سیاست اصولی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخلی نیست. اعلام ممنوعیت‌های قبلی به خاطر واردات بی‌رویه و بیش از نیاز کشور در سال‌های گذشته صورت گرفته بود، ضمن اینکه واردات شکر بیش از نیاز کشور همچنان ممنوع است.

تدابیری با هدف حفظ تولید و اشتغال صنعت قند و شکر کشور، اتخاذ شده تا بخش صنعت نیز در مقاطعی که به تولید و بازار داخلی آسیبی وارد نشود، نسبت به واردات مقداری شکر خام به منظور تصفیه، فرآوری و صادرات مجدد آن به سایر کشورها اقدام کند.