اتصال ۸۰ درصد دستگاههای اجرایی با شبکه ملی اطلاعات برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر انصاری گفت: بخش اختصاصی شبکه ملی اطلاعات، ارتباط دستگاه‌های اجرایی با دستگاههای زیرمجموعه آنها است و این ارتباطات در کشور ۸۰ درصد برقرار شده و دیگر مجموعه‌ها به دلیل مشکلات فنی به این شبکه متصل نشده‌اند.

وی تحقق شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور، نیازمند شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملا داخلی، شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن به کلیه کاربران و شبکه ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی، عنوان کرد.

انصاری با بیان اینکه تلاش این است که برخی از عقب‌افتادگی‌ها را در بخش ارتباطی و زیرساختی حل کنیم ادامه داد: در بخش ارتباطات پهن باند ثابت نیز اقدامات خوبی شده و نزدیک به ۱۰ میلیون پورت پرسرعت ثابت در کشور فعال است.

معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات با اشاره به بند ۳۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، مبنی بر کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات یک برنامه زودگذر در قانون برنامه پنجم نیست که از آن عبور کنیم، بلکه به عنوان یک برنامه راهبردی در سطح کلان کشور مطرح است و به عنوان یک سیاست از سوی مقام معظم رهبری و شوراهای مربوطه دنبال می شود.

وی بیان کرد: بخش عمده شبکه ملی اطلاعات، شبکه های ارتباطی موجود در کشور است که در بهره برداری از این شبکه بهره برداران عمومی و مردم ذینفع هستند.

انصاری با تاکید براینکه متولی دولت الکترونیک در دولت فعلی مشخص شده است خاطرنشان کرد: ایجاد درگاههای خدمات الکترونیکی، انتقال میزبانی درگاههای اینترنتی به مراکز داده امن داخلی، ایجاد شبکه های اختصاصی، ایجاد سامانه‌های الکترونیکی و یکپارچگی پایگاه‌های اطلاعات در بستر شبکه ملی اطلاعات، از جمله تکالیف دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی در تحقق شبکه ملی اطلاعات است.