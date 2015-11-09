ایران رتبه چهارم جهان در ارائه خدمات میزبانی وب را کسب کرد

علی اصغر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افزایش حجم ترافیک اینترنتی در داخل کشور، راه اندازی دیتاسنترهای داخلی را در جهت افزایش حجم ترافیک اطلاعات در داخل کشور موثر ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون با اقدامات صورت گرفته، ایران از نظر میزبانی وب (سرور هاستینگ) در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه اول را دارد و کشورهای ترکیه و مصر در این زمینه، بعد از ایران هستند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه ۶۵ درصد از سایتهای پربازدید و پرظرفیت ایرانی که از سوی کاربران ایرانی مورد استفاده قرار می گیرند، در داخل کشور میزبانی می شوند، افزود: از این لحاظ ایران در دنیا رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

وی علاوه بر سیاستهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر حمایت از حضور سرورهای اینترنتی در داخل کشور، صرفه اقتصادی میزبانی داخلی را از دیگر دلایلی عنوان کرد که سبب شده سایتهای اینترنتی، به میزبانی داخل کشور رغبت نشان دهند.

انصاری با اشاره به اینکه برخی از مراکز داده (دیتاسنتر) ایجاد شده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با مرکز تبادل ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت (IXP) در ارتباط بوده و برخی نیز به صورت محلی فعال هستند خاطرنشان کرد: یکی از مزیت هایی که دیتاسنترهای داخلی برای اپراتورهای تامین محتوا دارند این است که می توانند از این طریق به صورت مستقیم به درگاه تبادل ترافیک شرکت ارتباطات زیرساخت متصل شوند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه دیتاسنترها محل نگهداری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات هستند گفت: طرح راه اندازی دیتاسنترهای استانی در کشور که مراحل نهایی خود را می گذراند بر مبنای تکنولوژی رایانش ابری، کل ظرفیت اینترنت کشور را برای پردازش و ذخیره سازی اطلاعات و در نهایت تبدیل شدن به ترافیک اینترنتی، تامین می کند.