به گزارش خبرگزاری مهر، نکوداشت زنده یاد حسین مجابی ‌شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷ درتالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می شود.



در این مراسم جواد مجابی و محمد صنعتی به ایراد سخن خواهند پرداخت و سپس فیلمی از زندگی این هنرمند پیشرو معاصر به نمایش درخواهد آمد.

در دنباله‌ این مراسم که با همکاری سازمان زیباسازی تهران، خانه هنرمندان ایران و نشریه تندیس برگزار خواهد شد، نمایشگاهی از آثار، اسناد و عکس‌های حسین مجابی پیش روی علاقمندان قرار خواهد گرفت.

حسین مجابی هنرمند نقاش در سال ۱۳۲۳ در منطقه معلم کلایه‌ شهر قزوین به دنیا آمد. او برادر جواد مجابی منتقد سرشناس هنر و ادبیات است. حسین مجابی در کنار منصور قندریز و رامیز شهوق از هنرمندان جوانمرگ هنرهای تجسمی ایران است که علیرغم جوانمرگی، در تاریخ هنرهای تجسمی افرادی شناخته شده محسوب می شوند.

مجابی در سال ۱۳۳۸ و دو سال پیش از اخذ دیپلم ریاضی به نقاشی و مجسمه سازی روی آورد. وی در سال ۱۳۴۰ در رشته معماری دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران پذیرفته شد. سال بعد به تهران آمد و فعالیت‌های هنری خود را ادامه داد. در همین سال به مطالعه مستمر آثار هنرمندان غربی در کتابخانه دانشکده ‌پرداخت و ضمن مرور آثار هنرمندان مثل میکل آنژ، ونگوگ،

گوگن، ایو‌ تانگی، دالی، کله، پیکاسو و مودلیانی به بررسی مینیاتور ایرانی نیز پرداخت. سال بعد آثارش را در سالن نمایش دانشکده هنرهای زیبا به نمایش گذاشت. این نمایشگاه به اهتمام هوشنگ سیحون برگزار شد.

مجابی در ۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ بر اثر سرطان خون در بیمارستان میثاقیه تهران از دنیا رفت. بدن او را در امامزاده عبدالله دفن کردند. از حسین مجابی نقاشی‌های متعددی به‌جا‌مانده که میراث نقاشی دهه ۴۰ ایران است. از جمله آثار او می‌توان به از رقص استخوان، خلوت من و شمس، کسوف در روح، پریان اندوه، انسان ناتمام اشاره کرد که اکنون برخی آثار بعد از گذشت بیش از نیم قرن از درگدشت این هنرمند به نمایش درخواهد آمد.

نمایشگاه آثار، اسناد و عکس‌های حسین مجابی تا دوشنبه ۲ شهریور‌ در خانه هنرمندان ایران پیش‌روی علاقمندان قرار خواهد گرفت.

علاقمندان برای حضور در مراسم نکوداشت حسین مجابی می توانند شنبه ۲۴ مرداد ساعت ۱۷ به تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.