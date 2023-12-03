به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آئین نکوداشت ۳۰ نفر از نامداران فرهنگ و هنر استان اردبیل در رشته‌های مختلف سینما، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، قرآن و عترت، شعر و ادب، موسیقی و رسانه روز چهارشنبه در تالار مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این آئین با حضور مدیران صندوق اعتباری هنر، مسئولان استانی و محلی و جمع کثیری از هنرمندان و نامداران استان اردبیل برگزار می‌شود، گفت: انتقال تجارب و الگو قراردادن هنرمندان پیشکسوت به ویژه برای نسل جوان و تأکید بر جایگاه ویژه شهرستان‌ها در پرورش نخبگان فرهنگی و هنری، از جمله اهداف برگزاری این مراسم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: این چهارمین آئین نکوداشت هنرمندان نامدار، پیشکسوت و یا دارای نشان درجه یک هنری است که در استان‌ها توسط صندوق اعتباری هنر در دولت مردمی برگزار می‌شود.

رجبی با بیان اینکه در این مراسم همچنین از استاد شاهی مقام فرهنگی و ادبی و شاعر و ادیب برجسته کشور نیز تکریم و تجلیل خواهد شد، ادامه داد: هنرمندانی چون علی نصیریان، اتابک نادری، فرهاد قائمیان، داریوش مودییان و اسماعیل امینی نیز حضور خواهند داشت.