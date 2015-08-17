بیش از ۳۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره شعر رضوی آذری ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر کریمی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشنواره شعر رضوی به زبان آذری یکی از قدیمی ترین و معتبرترین جشنواره های شعر رضوی در استان است افزود: این جشنواره امسال برای دهمین سال متوالی توسط بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در سطح کشور به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره ۲۹ مردادماه امسال در ارومیه برگزار می شود اظهارداشت: از تعداد آثار ارسالی ۳۲۰ اثر توسط شاعران داخلی و ۲۲ اثر نیز توسط شعرای دیگر کشورها به دبیرخانه ارسال شده که بیشتر از کشورهای عراق، ترکیه، نخجوان و جمهوری آذربایجان است.

حجت الاسلام کریمی، ترویج نام رضوی در استان ها و کشورهای همجوار و آشنایی بیشتر با ائمه اطهار (ع) را از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره عنوان کرد و افزود: حمید واحدی، بهرام اسدی و وحید طلعت از داوران دهمین جنواره شعر رضوی هستند که سه اثر از بخش داخلی و سه اثر از بخش خارجی انتخاب شده و از شاعرانی که چندین سالم توالی درجشنواره حضور فعال و پرشور داشتند و از خادمیان امام رضا (ع) که سال ها در اجرای این جشنواره همکاری می کردند تجلیل می شود.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: به دلیل وجود مخاطبان زیاد جشنواره شعر رضوی خارج از مرزهای کشور فراخوانی توسط سازمان ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی به ازبکستان، ارمنستان، عراق، ترکیه، نخجوان و آذربایجان ارسال شد که شاهد استقبال گسترده این کشورها در جشنواره هستیم.

وی به ویژگی های دهمین جشنواره شعر رضوی اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت کنندگان در دهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی در مقایسه با سال گذشته ۱۵.۵درصد افزایش یافته و تعداد آثار ارسال شده به دبیرخانه ۲۶.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: این جشنواره با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد بین المللی فرهنگ امام رضا (ع)، موسسه فرهنگی و هنری روزنه شکوه فردا، شبکه جهانی سحر، استانداری و صداو سیمای مرکز استان برگزار خواهد شد.