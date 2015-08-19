به گزارش خبرگزاری مهر، علی الشلاه در دیدار با اخوان بهابادی راه‌های گسترش همكاری در زمینه‌های ارتباطات و رسانه را بررسی كردند. در این دیدار رییس هیات امنای رسانه‌های نوین عراق از خریدهای قبلی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز رضایت كرد و گفت: با خرید این تجهیزات فنی، بخشی از نیازهای‌مان را برای توسعه فنی در رادیو و تلویزیون برطرف خواهیم كرد.

این شاعر و نویسنده عراقی گفت: برای ما رابطه میان عراق و ایران مانند رابطه حضرت یوسف (ع) و بنیامین است و همواره احساس دوستی با ایران می كنیم.

مهدی اخوان بهابادی قائم مقام رئیس رسانه ملی در امور فناوری و رسانه های نوین، نیز آمادگی رسانه ملی را برای فروش تجهیزات فنی به عراق اعلام كرد و افزود: علاقمند به ارتقای همكاری مشترک در زمینه‌های فنی در حوزه فرستنده های تلویزیونی و رادیویی به منظور پیشبرد همكاری های رسانه ای هستیم.

وی در ادامه با تاكید بر ادامه همكاری در موضوعات تولیدی و محتوایی به پیشرفت های ایران در حوزه فرستنده های دیجیتال اشاره كرد و گفت: به علت همسایه بودن دو كشور نصب و پشتیابی این تجهیزات در عراق برای ما اولویت دارد و ما ضمن تامین بخشی از تجهیزات فنی رادیو و تلویزیون عراق، در زمینه ایجاد بستر مناسب برای بهره‌مندی از برنامه‌های پخش شده از آنتن در مناطق مرزی در دو كشور آمادگی لازم را داریم.

قائم مقام رییس رسانه ملی با اشاره به حضور ایرانیان در مراسم اربعین در عراق از تسهیلات بیشتر در آینده سخن گفت و افزود: ما آمادگی نصب تجهیزات در مسیر پیاده روی زائران در مراسم اربعین را داریم و می توانیم با ایجاد یك شبكه كوچک در این مسیر تسهیلات ویژه‌ای را برای زائران در زمینه دستیابی به فضای مجازی و دریافت برنامه های تلویزیونی فراهم كنیم.

در پایان رییس هیات امنای رسانه های نوین عراق ضمن استقبال از این پیشنهاد اظهار امیدواری كرد كه ارتباطات رسانه ای دو كشور گسترش پیدا كرده و همكاری های دوجانبه بیشتری در این زمینه انجام شود.