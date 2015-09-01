فرش ورامین در انتظار درخشش دوباره

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: شهرستان ورامین از دیرباز به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم فرش‌بافی استان تهران معروف بوده و توانسته جایگاه ویژه‌ای را برای خود در این عرصه فراهم کند این در حالی است که امروز به دلیل مشکلات عدیده‌ای نظیر عدم‌حمایت بیمه‌ای، نبود امنیت شغلی و غیره میزان حضور فرش‌بافان در این صنعت کاهش پیداکرده است اما همچنان در طول سال بیش از هزار مترمربع فرش توسط فرش‌بافان ورامینی بافته می‌شود.

موفقیت فرش ورامین تا حدی پیش رفت که طرح میناکاری فرش‌بافان ورامینی به ثبت ملی رسید و هم‌اکنون این طرح به نام دیار ۱۵ خرداد شناخته می‌شود.

۱۰۰۰ فرش‌باف در ورامین فعال هستند

با وجود اینکه بسیاری از ورامینی‌ها با هنر فرش‌بافی آشنا هستند بر اساس آخرین آمارها هم‌اکنون هزار ورامینی در صنعت فرش‌بافی فعال هستند و تولیدات خود را روانه بازار می‌کنند.

به گفته مسئولان و کارشناسان فرش، فرش‌بافان ورامینی قابلیت و پتانسیل درخشش در بازارهای بین‌المللی رادارند و در صورت حمایت می‌توانند بازار اروپا و کشورهای مختلف جهان را به دست بگیرند.

عدم استفاده از طرح‌های جدید به بازار فرش ورامین ضربه زده است

ولی‌الله عرب رئیس اتحادیه فرش دستبافت ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت صادرات فرش ورامین اظهار داشت: فرش ورامین درگذشته به کشورهایی نظیر آلمان و کانادا و برخی کشورهای مطرح دیگر صادر می‌شد اما بیش از چهار سال است که در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات این روزهای فرش‌بافان ورامین را ماندن در طرح‌های سنتی و قدیمی عنوان کرد و گفت: امروز طرح‌های تولیدی فرش‌بافان ورامینی موردتوجه بازار نیست و باید برای جذب بازارهای داخلی و بین‌المللی از طرح‌های جدید و به‌روز استفاده کرد.

عرب ادامه داد: هم‌اکنون تعداد بسیار کمی از فرش‌بافان از طرح‌های جدید استفاده می‌کنند و برای موفقیت در این حوزه باید همه فرش‌بافان ورامینی متناسب با نیازهای بازار به تولید بپردازند.

عرب تعداد فعالان حوزه فرش‌بافی را بیش از هزار نفر در ورامین عنوان کرد و افزود: تعداد فرش‌بافان در ورامین بسیار بالاست اما هم‌اکنون بیش از هزار نفر در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

باید مشوق‌هایی برای فعالان حوزه فرش در نظر گرفت

محمد رضایی کارشناس و مهندس رشته فرش در ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های مهم فرش‌های ورامین، کیفیت بالای آن است که این پتانسیل و ظرفیت می‌تواند این منطقه را به قطب فرش در کشور بدل کند.

وی افزود: امروز برخی موانع سبب شده تا صنعت فرش ورامین از تمامی توانمندی و پتانسیل خود به نحو مطلوب و شایسته‌ای استفاده نکند و در این راستا باید مسئولان وارد میدان شوند.

رضایی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات این روزهای فرش‌بافان، نداشتن بیمه است به طوری که این امر ضربه زیادی به این صنعت می‌زند و فعالان این عرصه انگیزه خود را برای خلق تولیدات خوب و باکیفیت از دست می‌دهند.

وی اضافه کرد: باید با تعامل سازنده مسئولان مربوطه با سازمان تأمین اجتماعی، تمامی فعالان حوزه فرش بیمه شده و مشوق‌هایی را نیز برای کسانی که وارد این عرصه می‌شوند در نظر بگیرند.

رضایی در ادامه حذف واسطه‌گری و دلال‌بازی را در این صنعت بسیار مهم دانست و گفت: باید دولت به صورت مستقیم و بدون واسطه زمینه فروش محصولات فرش‌بافان ورامین در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم آورد و در این صورت حذف واسطه‌گری‌ها سبب افزایش درآمد برای فرش‌بافان خواهد شد.

وی بیمه شدن محصولات تولید شده را یکی دیگر از الزامات فعالیت در این حوزه عنوان کرد و یادآور شد: باید محصولاتی که توسط فرش‌بافان ورامینی تولید و روانه بازار می‌شود، بیمه شده تا از مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

فرش‌بافی باید جزو مشاغل سخت محسوب شود

محمد بختیاری فعال حوزه فرش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حرفه فرش‌بافی جز مشاغل سخت و سنگین محسوب می‌شود و باید دولت نیز این شغل را در زمره مشاغل سخت در نظر بگیرد و برای فعالان این حوزه زمینه بازنشستگی و بیمه فراهم شود.

وی افزود: اگر مشوق‌های لازم از سوی مسئولان برای فعالان حوزه فرش در نظر گرفته شود قطعاً شاهد ورود استعدادهای جدید در این عرصه و رونق هرچه بیشتر اقتصادی منطقه خواهیم بود.

بختیاری ادامه داد: مشکلات بیمه‌ای، حقوق پایین، وجود واسطه‌گری، بالا بودن مواد اولیه و غیره از جمله معضلاتی است که فرش‌بافان با آن روبرو هستند و باید برای حل آن اقدام لازم انجام شود.

وی اضافه کرد: البته در کنار این مشکلات، فرش‌بافان ورامینی فعال در این عرصه همچنان زمینه معرفی این میراث گرانبهای دشت ورامین را در بازارهای داخلی و بین‌المللی حفظ کرده‌اند.

علی‌اصغر زارع تولیدکننده فرش در جنوبشرق استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود در صنعت فرش ورامین اظهار داشت: شهرستان ورامین در حوزه تولید فرش از ظرفیت و استعدادهای بسیار بالایی برخوردار است.

فرش ورامین از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است

وی افزود: در صورت توجه مسئولان و فراهم شدن امکانات و تجهیزات کافی، می‌توان صنعت فرش ورامین را به کشورهای مختلف جهان معرفی و زمینه ورود جوانان جویای کار را در این صنعت مهیا کرد.

این کارآفرین ورامینی عنوان کرد: تولیدات فرش در جوادآباد ورامین علاوه بر ارسال به‌تمامی نقاط کشور در کشورهای نظیر عراق، آذربایجان و امارات نیز مورداستفاده قرارگرفته است.

زارع یادآور شد: شهرهای باکو آذربایجان، دوبی امارات و اربیل عراق ازجمله شهرهایی هستند که تاکنون فرش‌های تولیدی ورامین را استفاده کرده و از کیفیت آن رضایت داشته‌اند.

حمایت مسئولان تنها راه علاج صنعت فرش ورامین

زارع اظهار داشت: اگر حمایت‌های مسئولان از تولیدکنندگان و کارآفرینان افزایش پیدا کند، قطعاً شاهد موفقیت‌های بیشتری در این عرصه خواهیم بود.

وی ادامه داد: امروز در زمینه بیمه‌های کارگران دارای مشکل هستیم که باید سازمان‌ها و نهادهای مربوطه همکاری خود را با کارآفرینان افزایش دهند.

زارع گفت: هم‌اکنون کارخانه تولید فرش در ورامین با قطعی برق در برخی ساعات مواجه است و جلساتی را نیز با رئیس اداره برق ورامین برگزار کردیم اما هنوز به نتیجه نرسیدم.

تابلو فرش‌های تولیدی شهرستان ورامین

وی یادآور شد: برخی مشکلات سد راه فعالیت تولیدکنندگان است به همین خاطر باید مسئولان و مدیران به‌عنوان بازوی اصلی کارآفرینان و تولیدکنندگان در این عرصه ورود جدی‌تری داشته باشند.

حمایت از فرش‌بافان رونق اقتصادی ورامین را به همراه دارد

حسن میرزایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ورامین از دیرباز دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در حوزه تولید فرش بوده است.

وی افزود: فرش ورامین همواره پتانسیل حضور در بازارهای داخلی و رقابت با فرش‌بافان در بازارهای بین‌المللی را دارد و باید به این نکته توجه جدی شود.

میرزایی اضافه کرد: اگر شرایط لازم برای فرش‌بافان ورامینی فراهم‌شده و امکانات و امنیت شغلی مناسبی برای آنان در نظر گرفته شود قطعاً درخشش هر چه بیشتر ورامین در عرصه بین‌المللی دور از ذهن نخواهد بود.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری برای حل مشکل بیمه قالی‌بافان

میرزایی در پاسخ به این سؤال خبرنگار مهر که برای حل مشکل بیمه قالی‌بافان چه تلاشی انجام‌شده است، بیان داشت: تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تأمین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت منعقدشده که در زمان بازرسی مأموران بیمه تأمین اجتماعی، کارشناسان صنعت و معدن نیز حضورداشته باشند.

وی با ابراز گلایه از عدم رعایت این تفاهم‌نامه در برخی مواقع افزود: متأسفانه باوجوداین تفاهم‌نامه، گاهی مأموران بیمه بدون حضور کارشناسان اداره صنعت و معدن در محل فعالیت فرش‌بافان حاضر می‌شوند.

میرزایی ادامه داد: اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین لیست قالی‌بافان فعال را دارد و در صورت استعلام تأمین اجتماعی، نحوه فعالیت هر یک از واحدهای تولیدی این حوزه را اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: دولت بر روی بیمه قالی‌بافان، یارانه پرداخت می‌کند به همین خاطر سازمان تأمین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت باید با تمام توان و ظرفیت برای اجرای قانون تلاش کنند.

میرزایی یادآور شد: با انعقاد این تفاهم‌نامه، تلاش کردیم از قالی‌بافان و واحدهای تولیدی فعال در این حوزه حمایت کنیم.

فرش دستبافت تولیدی ورامین

قالی‌بافان مواد اولیه موردنیاز خود را از طریق تعاونی شهید بهشتی ورامین خریداری کنند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات انجام‌شده برای کاهش قیمت مواد اولیه برای قالی‌بافان نیز بیان داشت: با اقدامات انجام‌شده، تعاونی شهید بهشتی در ورامین، مواد اولیه موردنیاز قالی‌بافان را باقیمت مناسب خریداری و در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: قالی‌بافان با مراجعه به این تعاونی می‌توانند مواد اولیه موردنیاز خود را سفارش داده تا در اولین فرصت از سوی تعاونی خریداری و تحویل فعالان این حوزه شود.

خریداری محصولات تولیدی قالی‌بافان ورامینی به‌صورت مستقیم

میرزایی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر تلاش‌های انجام‌شده برای حذف واسطه‌گری در قالی‌بافی ورامین گفت: فروش محصولات تولیدی توسط قالی‌بافان ورامینی نیز از طریق تعاونی شهید بهشتی انجام می‌شود.

وی افزود: تعاونی شهید بهشتی ورامین، محصولات بافته‌شده را از بافندگان خریداری و از طریق اتحادیه بافندگان فرش دستبافت استان تهران و کشور در بازار به فروش می‌رسانند.

میرزایی ادامه داد: اداره صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به صورت مستقیم نقش اقتصادی را در این زمینه ایفا کند به همین خاطر موضوعات را از طریق تعاونی و اتحادیه فرش دستباف پیگیری می‌کند.

خبرنگار: محمدرضا حیدری، سید محمدحسن محمودی