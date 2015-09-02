به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و جراید مختلف درباره‌ نظر رهبر انقلاب پیرامون مذاکرات هسته‌ای، دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که مواضع صریح، شفاف و بدون تأویل رهبر انقلاب در مورد جمع‌بندی مسائل هسته‌ای در دیدارهای ایشان در ماه‌های اخیر بیان شده است و انتساب هر مطلبی خارج از این چارچوب فاقد اعتبار است. به همین مناسبت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای KHAMENEI.IR مجموعه‌ای از بیانات صریح، شفاف و بدون تأویل رهبر معظم انقلاب را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد.



حمایت از مذاکره در موضوع هسته‌ای و تعیین اهداف اصلی آن

رهبر انقلاب اسلامی در دیدارهای مختلف علی‌الخصوص دیدار کارگزاران نظام و خطبه‌های عید فطر، بخشی از بیاناتشان را به تبیین اهداف مذاکرات اختصاص دادند. مجموعه‌ی اهداف مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی را از اینجا بخوانید. [گزارشی از بیانات رهبر انقلاب | مذاکره؛ مبارزه]



تعیین چارچوب کلان مذاکرات و خطوط قرمز

در دور جدید مذاکرات هسته‌ای، رهبر انقلاب، پیش از ارائه‌ی متن جمع‌بندی نهایی، چارچوب کلان مذاکرات و خطوط قرمز مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را در دیدار مداحان در بیستم فروردین، دیدار با دانشجویان دانشگاه امام حسین(علیه‌السلام) و دیدار کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان تعیین فرموده‌اند. پیش از این مجموعه‌ی این موارد در اینفوگرافیکی منتشر شده بود و هم‌اکنون نیز در این پیوند در دسترس است.



شیوه‌ی انتقاد از روند مذاکرات

رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام نکات مهمی را درباره اعضای تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای و منتقدان آن‌ها بیان کردند. ایشان هیئت مذاکره‌کننده را هیئتى امین، غیور، شجاع، متدیّن دانستند و درباره انتقاد از آنها هم فرمودند: انتقاد بکنید لکن توجّه داشته باشید که انتقادها با لحاظِ این معنا باشد که آن طرف مقابل بعضى از عیوبى را که ما در انتقادمان ذکر میکنیم ممکن است میدانند، [امّا] خب به این نتیجه رسیده‌اند یا ضرورتها آنها را به اینجا کشانده یا به هر دلیل دیگرى. البتّه بنده نمیخواهم بگویم اینها معصومند؛ نه، معصوم نیستند؛ ممکن است انسان یک‌جاهایى در تشخیص، در عمل خطا هم بکند، امّا مهم این است که به امانت اینها و به دیانت اینها و به غیرت اینها و به شجاعت اینها ما اعتقاد داریم. [متن]



ختم مذاکرات

رهبر انقلاب در تازه‌ترین بیاناتشان در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت (۱۳۹۴/۰۶/۰۴) فرمودند: «آنچه مهم است این است که این مذاکرات را آقایان توانستند ختم کنند». ایشان از زمان اعلام پایان زمان مذاکرات و آغاز بررسی متن فراهم آمده تا کنون در خطبه‌های نماز عید فطر و دیدار با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی، در پاسخ به نامه‌ی رئیس جمهور درباره‌ی پایان مذاکرات، دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل‌بیت و همچنین در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌، دیدگاه‌ها و نظراتشان درباره‌ی متن برجام و شرایط کشور و وظایف آحاد ملت و مسئولان را به‌صورت صریح و شفاف اعلام نموده‌اند که در جدول زیر مرور شده است.