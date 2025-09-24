محدودیت برد موشکی، تلاشی برای خلع سلاح ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست- هادی رضایی: در گفتگوی تلویزیونی شامگاه سه شنبه اول مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس، حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر اتحاد و یکپارچگی ملت ایران، مذاکره با آمریکا در موضوع هستهای و مسائل دفاعی را «بنبست محض» و پرضرر توصیف کردند. ایشان با اشاره صریح به درخواستهای زورگویانه واشنگتن برای محدود کردن برد موشکهای ایران، این اقدام را بخشی از استراتژی سلطهجویانه آمریکا برای خلع سلاح و تسلیم جمهوری اسلامی دانستند.
در این سخنرانی که از شبکههای تلویزیونی سراسری پخش شد و بازنشر و بازخورد گستردهای در سطح جهان داشت، رهبر انقلاب با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت، به تبیین دستاوردهای هستهای ایران و ضرورت حفظ اقتدار دفاعی پرداختند. ایشان فرمودند: «مذاکره با آمریکا برای مسئله هستهای و شاید مسائل دیگر، بنبست محض است.» این بیانات، پاسخی قاطع به فشارهای اخیر کاخ سفید بود که در قالب تهدیدهای مکرر، خواستار تعطیلی کامل غنیسازی اورانیوم و محدودیت برد موشکهای بالستیک ایران به کمتر از ۵۰۰ کیلومتر شده است.
اتحاد ملت، اقتدار هستهای و رد زورگویی آمریکا
رهبر معظم انقلاب در ابتدای سخنان خود، به رویدادهای اخیر جنگ ۱۲ روزه اشاره کردند و اتحاد بینظیر ملت ایران را عامل اصلی خنثیسازی توطئههای دشمنان دانستند. ایشان تأکید کردند که دشمن با هدف ایجاد اغتشاش و شورش، فرماندهان نظامی و شخصیتهای مؤثر را هدف قرار داد، اما اتحاد و یکپارچگی ملت ایران، مشتی پولادین بر فرق دشمن است. این وحدت، نه تنها موقتی، بلکه ریشهدار و پایدار توصیف شد و هرگونه تلاش برای ایجاد گسل قومی یا سیاسی، «غلط محض» خوانده شد.
در بخش دیگری از بیانات، ایشان به اهمیت استراتژیک غنیسازی اورانیوم پرداختند و آن را نمادی از پیشرفت علمی و خودکفایی ایران برشمردند. بر اساس بیانات رهبر انقلاب، غنیسازی فرآیندی پیچیده است که اورانیوم خام را به مادهای باارزش برای کاربردهای صلحآمیز در کشاورزی، صنعت، بهداشت و تولید انرژی تبدیل میکند. ایران که از ۳۳ سال پیش این فناوری را بومیسازی کرده، اکنون در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار دارد و سطح غنیسازی تا ۶۰ درصد را بدون هیچ نیتی برای ساخت سلاح هستهای، به دست آورده است. حضرت آیتالله خامنهای با افتخار به تربیت هزاران نیروی متخصص در حوزه هستهای و صنایع وابسته این حوزه اشاره کردند و فرمودند: ملت غیرتمند ایران، این حرف [عدم غنیسازی] را نمیپذیرد و در دهان گوینده آن میزند.
درخواست آمریکا برای محدودیت موشکی: سلطهجویی پنهان در پس مذاکره
یکی از محورهای مهم سخنرانی شب گذشته رهبر انقلاب، رد قاطع درخواستهای آمریکا برای محدود کردن برد موشکهای ایران بود. رهبر انقلاب با صراحت بیان کردند که واشنگتن میخواهد ایران از موشکهای میانبرد و کوتاهبرد محروم شود تا «نتواند در برابر تعرض پاسخ دهد.» این محدودیت، نه تنها اقتدار دفاعی ایران را هدف قرار میدهد، بلکه بخشی از استراتژی گستردهتر آمریکا برای خلع سلاح کامل جمهوری اسلامی است. ایشان هشدار دادند: «آمریکا میگوید برد موشکی ما باید زیر ۵۰۰ کیلومتر باشد.»
در تحلیل بیانات، مشخص است که رهبر معظم انقلاب، مذاکره تحت فشار را نه تنها بیفایده، بلکه «پرضرر» میدانند. تجربه برجام، که آمریکا آن را پاره کرد و تحریمها را تشدید نمود، به عنوان شاهدی بر غیرقابل اعتماد بودن طرف آمریکایی نقل شد. فرمایش ایشان مبنی بر اینکه «هیچ ملت با شرفی، مذاکره همراه با تهدید را قبول نمیکند»، نشاندهنده رد هرگونه دیکته از سوی واشنگتن است. در واقع، پذیرش چنین مذاکراتی، به معنای تسلیم در برابر تهدیدها و باز کردن درِ مطالبات بیشتر، از جمله محدودیت در روابط خارجی یا حتی مسائل داخلی ایران، خواهد بود.
اهداف پنهان آمریکا از فشار بر موشکهای ایران
از منظر تحلیلی، درخواست آمریکا برای محدودیت برد موشکی ایران، فراتر از مسائل فنی، بخشی از سیاست «فشار حداکثری» برای حفظ برتری نظامی در منطقه است. واشنگتن، که خود بزرگترین زرادخانه موشکی جهان را در اختیار دارد، با این اقدام به دنبال تضعیف بازدارندگی ایران در برابر تجاوزات احتمالی اسرائیل و متحدانش است. هدف نهایی، نه صلح، بلکه سلطهجویی است؛ به گونهای که ایران را به یک قدرت منطقهای ضعیف و وابسته تبدیل کند. رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه «مذاکرهای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، بیفایده و پرضرر است»، این توطئه را برملا کردند.
سخنان رهبر انقلاب نه تنها خط قرمزهای دفاعی ایران را ترسیم میکند، بلکه پیامی روشن به جامعه جهانی است: ایران تسلیم زورگویی نخواهد شد و بر پایه اصول انقلاب، به پیشرفتهای بومی ادامه میدهد.
راهبرد مقاومت، کلید پیروزی
سخنرانی رهبر معظم انقلاب، همچون مشعل هدایت، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت اقتدار دفاعی و رد هرگونه تحمیل خارجی تأکید کرد. ایران اسلامی، با تکیه بر ایمان ملت و دانشمندان خود، نه تنها بمب هستهای نخواهد ساخت، بلکه از حق مسلم خود در غنیسازی و موشکهای بازدارنده دفاع خواهد کرد. این بیانات، نویدبخش روزهای پیروزی بیشتر برای ملتی است که در برابر طوفانهای استکبار، استوار ایستاده است.
