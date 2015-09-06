به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی ارتش، در دومین و آخرین روز از رزمایش فداییان حریم ولایت، اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی در سطح گسترده ای از منطقه عمومی رزمایش با موفقیت کامل مورد اصابت انواع بمب ها و راکت های هوشمند جنگنده های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در این مرحله از رزمایش که انواع جنگنده های شکاری بمب افکن نیروی هوایی ازجمله صاعقه، اف ۴، اف ۵، سوخو ۲۴، اف ۱۴ و هواپیماهای بدون سرنشین شرکت داشتند، خلبانان تیزپرواز نیروی هوایی با استفاده از بمب های بهینه سازی شده و هوشمند لیزری، اپتیکی و بمب های هوشمند رادار زن و نقطه زن با موفقیت پایگاه ها و زیر ساخت های شبیه سازی شده را منهدم کردند.

همچنین اجرای مراحل مختلف پدافند غیرعامل در برابر حملات هوایی غیر متعارف اجرا شد.

بنابراین گزارش، در این مرحله هواپیماهای ترابری تاکتیکی نیمه سنگین سی ۱۳۰، عملیات بار ریزی تاکتیکی و چتر ریزی را همزمان با پشتیبانی نزدیک هوایی توسط جنگنده های اف ۱۴ به مورد اجرا گذاشتند.

عملیات فِلر ریزی همراه با سکوت کامل رادیویی نیز توسط هواپیماهای شکاری رهگیر نیروی هوایی، با موفقیت انجام شد.

عملیات رهگیری با تاکتیک های بومی و تکنیک های قفل راداری در فواصل و زوایای مختلف و نیز تیراندازی هوا به هوا و هوا به زمین همراه با سوختگیری هوایی؛ از برنامه های دیگر این رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش بود.