به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی، در دومین روز از مرحله اصلی رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت ۵، جنگنده بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ و هواپیماهای شکاری فانتوم با انهدام اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی عملیات رزمی خود را با موفقیت انجام دادند.

امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش، سخنگوی پنجمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با اعلام خبر فوق گفت: پس از انجام مأموریت رهگیری هوایی و تیراندازی هوا به زمین توسط جنگنده های اف ۵، میگ ۲۹ و صاعقه علیه مواضع از پیش تعیین شده، بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ با حمل انواع موشک های بهینه شده و نقطه زن که توسط متخصصان جوان نیروی هوایی ارتش آماده بهره برداری و آزمایش عملیاتی شده است، اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند.

سخنگوی رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت ۵ افزود: ساعاتی قبل نیز جنگنده های رهگیر اف ۴ با شلیک موشک های ارتقاء یافته ماوریک، راکت های هوشمند نقطه زن، اهداف زمینی را مورد اصابت قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش از پرنده های فوق سبک و پهپادهای نیروی هوایی در راستای شناسایی و انهدام اهداف شبیه سازی شده در حجم گسترده استفاده شد.

شایان ذکر است همزمان با اجرای عملیات های رزمی، عملیات مردم یاری با اعزام اکیپ های سیار پزشکی و مددکاری با حضور پزشکان متخصص و متعهد نیروی هوایی الهی ارتش در منطقه عمومی رزمایش هوایی فداییان ولایت ۵، انجام شد.

بنابراین گزارش جانشین فرمانده کل ارتش و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا نیز در رزمایش حضور یافتند.

در روز دوم پنجمین رزمایش مدافعان حریم ولایت، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی، جانشین فرماندهی کل ارتش و حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا در محل رزمایش حضور یافتند و به کارکنان نهاجا خداقوت گفتند.