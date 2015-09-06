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۱۵ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

در رزمایش فداییان حریم ولایت صورت گرفت؛

انهدام اهداف زمینی و هوایی توسط جنگنده‌های فانتوم و سوخو ۲۴

انهدام اهداف زمینی و هوایی توسط جنگنده‌های فانتوم و سوخو ۲۴

در دومین روز از رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت ۵، جنگنده بمب‌افکن‌های راهبردی سوخو ۲۴ و هواپیماهای شکاری فانتوم با انهدام اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی عملیات رزمی خود را با موفقیت انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی هوایی، در دومین روز از مرحله اصلی رزمایش بزرگ فداییان حریم ولایت ۵، جنگنده بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ و هواپیماهای شکاری فانتوم با انهدام اهداف ثابت و متحرک هوایی و زمینی عملیات رزمی خود را با موفقیت انجام دادند.

 امیر سرتیپ دوم خلبان روزخوش، سخنگوی پنجمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با اعلام خبر فوق گفت: پس از انجام مأموریت رهگیری هوایی و تیراندازی هوا به زمین توسط جنگنده های اف ۵، میگ ۲۹ و صاعقه علیه مواضع از پیش تعیین شده، بمب افکن های راهبردی سوخو ۲۴ با حمل انواع موشک های بهینه شده و نقطه زن که توسط متخصصان جوان نیروی هوایی ارتش آماده بهره برداری و آزمایش عملیاتی شده است، اهداف زمینی را با موفقیت منهدم کردند.

 سخنگوی رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت ۵  افزود: ساعاتی قبل نیز جنگنده های رهگیر اف ۴ با شلیک موشک های ارتقاء یافته ماوریک، راکت های هوشمند نقطه زن، اهداف زمینی را مورد اصابت قرار دادند.

در این مرحله از رزمایش از پرنده های فوق سبک و پهپادهای نیروی هوایی در راستای شناسایی و انهدام اهداف شبیه سازی شده در حجم گسترده استفاده شد.

شایان ذکر است همزمان با اجرای عملیات های رزمی، عملیات مردم یاری با اعزام اکیپ های سیار پزشکی و مددکاری با حضور پزشکان متخصص و متعهد نیروی هوایی الهی ارتش در منطقه عمومی رزمایش هوایی فداییان ولایت ۵، انجام شد.

بنابراین گزارش جانشین فرمانده کل ارتش و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا نیز در رزمایش حضور یافتند.

در روز دوم پنجمین رزمایش مدافعان حریم ولایت، امیر سرتیپ عبدالرحیم موسوی، جانشین فرماندهی کل ارتش و حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی آجا در محل رزمایش حضور یافتند و به کارکنان نهاجا خداقوت گفتند.

 

کد مطلب 2904781

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