به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عموی نیروی هوایی ارتش، نیروی هوایی ارتش در پنجمین رزمایش فدائیان حریم ولایت با اجرای عملیات هلی برن نیروهای واکنش سریع در کمترین زمان ممکن، تکاوران تیپ ۶۵ نوهد را از دو پایگاه شهید دوران و شهید لشکری تهران به منطقه رزمایش انتقال داد و هماهنگی نیروهای ارتش در اجرای عملیات ها را به نمایش گذاشت.

اجرای عملیات درگیری هوایی، انهدام اهداف متحرک هوایی، انجام فلرریزی و ایجاد انحراف در موشک‌های هوا به هوای دشمن، استفاده از ترفندهای فریب در جنگ الکترونیک، پرتاب موشک هوا به هوا و انهدام اهداف هوایی از مواردی بود که نیروی هوایی آنها را با موفقیت اجرا کرد.

همچنین هواپیماهای راهبردی سوخو ۲۴ با حمل انواع موشک‌های بهینه سازی شده و نقطه زن ۱۱ هدف طراحی شده را با موشک‌های ارتقا یافته این نیرو به صورت نقطه‌ای مورد هدف قرار داد.

شایان ذکر است در طول این رزمایش اسکادران‌های اف ۱۴ عملیات پشتیبانی هوایی از جنگنده بمب افکن‌ها را بر عهده داشتند.

اجرای عملیات‌های مختلف آفندی و پدافندی جنگنده‌های سبک و نیمه سنگین نهاجا، استفاده از ظرفیت‌های پهپادی و جنگ الکترونیک، استفاده از تسلیحات گرم و جنگی، آزمایش عملیاتی موشک‌های هوا به هوا، آزمایش موفقیت آمیز بمب‌های هوشمند لیزری و موشک‌های لیزری، استفاده از موشک‌های ارتقا یافته هوا به زمین، تحرک گسترده هوایی، استفاده از ظرفیت‌های بالگردی و استفاده همزمان از جنگنده‌های شرقی و غربی بیانگر این است که نیروی هوایی مقتدر کشور توان پاسخگویی به هرگونه تهدید را خواهد داشت.