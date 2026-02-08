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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

۱۴ پروژه در گناوه باحضور استاندار بوشهر افتتاح و آغاز شد

۱۴ پروژه در گناوه باحضور استاندار بوشهر افتتاح و آغاز شد

بوشهر - به مناسبت دهه مبارک فجر، ۱۴ پروژه با اعتبار ۴۹۶ میلیارد تومان در شهرستان گناوه باحضور استاندار بوشهر به‌صورت تجمیعی افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم پروژه های ادارات آب و فاضلاب، بهداشت و درمان، شیلات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری بندرریگ و مرکز تصویربرداری شفاپرتو افتتاح و کلنگ زنی شدند.

پروژه های مرکز تصویربرداری (ام آر آی) و (سونوگرافی) ، مجموعه ورزشی کارگران، ۳ پروژه پرورش میگوی رودشور بندرریگ‌، ایستگاه (H)پمپاژ ساحلی فاضلاب, دستگاه ماموگرافی اهدایی سفیر ژاپن به بیمارستان امیرالمومنین (ع) و ۴ پروژه شهرداری بندرریگ‌ افتتاح شدند.

همچنین عملیات اجرایی ۳ پروژه عمران شهری شهرداری بندرریگ‌ با اعتبار ۳۲ میلیارد تومان آغاز شد.

کد مطلب 6742626

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