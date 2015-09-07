به گزارش خبرنگار مهر، توحید اخلاقی ظهر دوشنبه در در دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری در تبریز اظهار داشت: با توجه به زلزله خیز بودن کشور ایران و به خصوص شهر تبریز باید بر روی طراحی ویژه بر روی سازه ها تمرکز کنیم زیرا در صورت وقوع زلزله به خصوص در حاشیه شمالی شهر تبریز با خسارت های جبران ناپذیری مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به گسل تبریز گفت: گسل تبریز یکی از پهنه های پرخطر بوده که باید در خصوص آن اقدام به تحقیق و پژوهش های لازم بکنیم که در این میان جامعه دانشگاهی وظایف سنگین تری خواهند داشت.

اخلاقی ادامه داد: وجود سکونت گاه های رسمی در حاشیه شهر بر خطر این گسل افزوده است زیرا درست در اطراف این گسل خطرناک شاهد برخی ساخت و سازهای غیرمجاز بوده ایم که در صورت وجود هر زلزله حتی با ریشتر نسبتا پایین نیز احتمال آسیب دارند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان با اشاره به وجود ساخت و سازهای مدرن در اطراف این گسل نیز گفت: این ساخت و سازها نیز آسیب پذیری خود را دارند با این تفاوت که آن ها در زلزله های نسبتا شدید آسیب می بینند که باید با انجام تحقیقات علمی از میزان آسیب این بناها کم کنیم.

وی ادامه داد: مناطق شهری باید در دو بخش زمین لرزه و زمین لغزش پهنه بندی شوند اما این پهنه بندی ها در طرح های جامع شهری به چشم نمی خورد و یکی از کاستی ها طرح های تفصیلی و جامع شهرها به شمار می رود.

اخلاقی با بیان اینکه هم اینک باید به دنبال مباحث عملی برای جلوگیری از خسارت های زلزله باشیم، گفت: باید پس از بحث در مورد مباحث تئوری به دنبال بخش های عملی نیز باشیم.

توجه به ضریب ایمنی باید در مقررات ساختمان بالا رود

استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در این کنفرانس اظهار داشت: بالا بردن ضریب ایمنی ساختمان ها باید در مقررات ملی ساخت و ساز افزایش یافته و از سوی دیگر باید شاهد عمل به این قوانین در راستای بالا رفتن ایمنی ساختمان های شهری باشیم.

سید محسن حائری ادامه داد: این قوانین به نفع تمامی مردم بوده و از بروز آسیب ساختمان ها جلوگیری می کند به همین دلیل نباید با عمل نکردن به این قوانین جان مردم را به خطر انداخت.

وی با بیان اینکه بافت فرسوده اغلب شهرهای کشور گفت: وجود این بافت ها و همچنین رعایت نکردن قوانین در ساخت ساختمان ها و ایجاد ابنیه کم دوام سبب می شود تا میزان خسارت در هنگام وقوع زلزله احتمالی در کشور ما بالا رود.

حائری ادامه داد: دانشگاهیان باید نسبت به انجام تحقیقات لازم برای پایین آوردن میزان خسارت های زلزله و راه های بالا بردن مقاومت ساختمان ها پژوهش هایی انجام دهند.