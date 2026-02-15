خیرین طی هفت سال بیش از ۷۰ درصد مدارس کرمان را ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش، پیش از ظهر یکشنبه در همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز منطقه نوق با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد مدارس استان کرمان در ۷ سال اخیر توسط خیرین ساخته شده است گفت: اهتمام ویژه دولت چهاردهم به برقراری عدالت آموزشی در مناطق مختلف کشور است.

وی با اشاره به پیشینه تاریخ منطقه نوق به بخشندگی و مدرسه سازی افزود: مدرسه سازی در این منطقه قدمت تاریخی دارد و در سطح کشور الگو و نمونه است.

وی با اشاره به میانگین بالای سرانه فضای آموزشی در منطقه نوق نسبت به متوسط کشور بیان کرد: نوق کارگاه مدرسه سازی توسط خیرین در استان و کشور است.

فرح بخش، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه آموزش و پرورش، افزود: رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش مهم‌ترین موضوع کشور است، بر استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و ارتباطات بین‌بخشی برای تحقق عدالت آموزشی تأکید دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان از آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای توسعه و پیشرفت کشور نام برد و گفت: توجه دولت چهاردهم و شخص رئیس جمهور به عدالت آموزشی است چرا که آینده کشور را این نهاد تامین خواهد کرد.

محمد رضا فرح بخش، با اشاره به نظرسنجی مرکز افکارسنجی سازمان امور مالیاتی افزود: ۷۸ درصد مردم ابراز تمایل کرده‌اند که مالیات‌هایشان صرف امور عام‌المنفعه از جمله مدرسه‌سازی شود.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی در مدرسه‌سازی یک مکمل ساده نیست، افزود: حضور خیرین حاصل جمع ۲ به علاوه ۲ را چهار نمی‌کند؛ بلکه جهش ایجاد می‌کند. این باور امروز در منطقه نوق مشهود است.

فرح بخش، با اشاره به تکالیف آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه خاطر نشان کرد: کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی مهمترین وظیفه آموزش و پرورش در این برنامه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با تاکید بر اینکه زیر ساخت ورزشی با توجه تفاوت های نسلی باید تقویت شود و یکی از مهم‌ترین رویکرد های ما در شرایط فعلی است گفت: استاندار سازی فضا های ورزشی درون مدرسه ای جهت ایجاد زمینه استاندارد برای تخلیه انرژی دانش آموزان ضروری است.

وی توجه به ابعاد تربیتی دانش آموزان متناسب با تفاوت بین نسلی را ضروری دانست و افزود: تمام رکن های تربیتی باید با آموزش و پرورش در جهت تربیت نسلی متعهد و تمام ساحتی با آموزش و پرورش همکاری کنند.

وی با اشاره به تحصیل حدود ۵۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوره دوم استان در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش گفت: توسعه متوازن رشته های تحصیلی و ایجاد زمینه لازم جهت تحصیل حدود ۶۰ درصد دانش آموزان در رشته های مهارتی در دستور کار است.

فرح بخش، با اشاره به کمبود تجهیزات کارگاهی در برخی از هنرستان های فنی و حرفه ای و کار دانش استان از خیرین و بنگاه های اقتصادی و معادن استان خواست در زمینه بروز رسانی تجهیزات هنرستانی با آموزش و پرورش همکاری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: امروز گرد هم آمده‌ایم تا در کنار تجلیل، تجدید پیمان کنیم؛ چرا که این خیرین بیش از آنکه نیازمند تقدیر ما باشند، مورد تکریم خداوند قرار گرفته‌اند.