  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

سردار امجدیان: قاتل فراری توسط پلیس فارسان دستگیر شد

سردار امجدیان: قاتل فراری توسط پلیس فارسان دستگیر شد

فارسان- فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری قاتل فراری در شهرستان فارسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین امجدیان اظهار کرد: ماموران انتظامی شهرستان فارسان حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودرو دارای پلاک، مخدوش مشکوک شده و برای بررسی بیشتر به راننده دستور ایست داده که وی با بی‌توجهی کامل به اخطار پلیس با افزایش سرعت اقدام به فرار کرد.

وی تصریح کرد: راننده بدون توجه به هشدارهای مکرر ماموران به مسیر خود ادامه داده که در نهایت پلیس برابر قانون و با رعایت ضوابط خودروی مذکور را متوقف و متهم در عملیاتی قاطع دستگیر شد.

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: متهم با دستور قضایی تحت بازجویی های فنی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت و در جریان تحقیقات به ارتکاب قتلی هولناک در یکی از استان‌های جنوبی کشور اعتراف کرد.

امجدیان یاداور شد: قاتل در اعترافات خود اعلام کرد مقتول را به قتل رسانده و وی را در سواحل جنوبی کشور رها کرده و خودرو و سایر وسایل موجود در آن را به سرقت برده است.

وی خاطرنشان کرد: با اعترافات صریح متهم محل رهاسازی جسد شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی جسد کشف و پرونده وارد مرحله جدیدی از تحقیقات تخصصی شد که علت و انگیزه این قتل در دست بررسی دقیق کارآگاهان قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان در پایان با تاکید با عزم جدی پلیس در برخورد با مجرمان بیان داشت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و مجرمان بدانند هیچ نقطه امنی برای فرار از چنگال قانون وجود ندارد.

کد مطلب 6749540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها