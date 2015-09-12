به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد یاسین عباس، رئیس جمعیت هلال احمر در دیدار با دکتر سید امیر محسن ضیائی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران که ظهر امروز در سالن کنفرانس ساختمان صلح برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های همه جانبه رئیس و دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران، گفت: بسیار خوشحال و خرسندیم که فرصتی فراهم شد تا دیدار مشترکی میان روسای جمعیت هلال احمر دو کشور عراق و ایران صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه انجام همکاری های مشترک در زمینه های مختلف با جمعیت هلال احمر ایران برای ما بسیار مهم است، تصریح کرد: این همکاری ها نباید تنها در بحران ها باشد، بلکه انجام همکاری های مشترک میان دو جمعیت بایستی در زمینه آسیب های اجتماعی و آموزش داوطلبان نیز مد نظر قرار گیرد.

به گفته دکتر احمد یاسین عباس، عوامل متعددی ارتباط میان جمعیت هلال احمر عراق و ایران را تقویت می کند؛ چرا که جمعیت هر دو کشور از جمله جمعیت های قدیمی در منطقه است.

وی به فعالیت های جمعیت هلال احمر عراق از سال ۱۹۱۰ میلادی اشاره کرد و ادامه داد: هلال احمر عراق در طول عمر ۱۰۵ ساله خود تاکنون فعالیت های گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی انجام داده است.

افزایش ضریب نفوذ هلال احمر ایران در عرصه‌های بین المللی

رئیس جمعیت هلال احمر عراق با برشمردن فعالیت های هلال احمر ایران در سطح بین المللی، گفت: جمعیت هلال احمر ایران در سطح بین المللی فعالیت های متعددی دارد که این فعالیت ها روز به روز گسترش می یابد.

وی با تاکید بر تقویت ارتباطات میان جمعیت هلال احمر عراق و ایران، اذعان داشت: این ارتباطات نه تنها در زمان بروز بحران های مختلف، بلکه در زمان خارج از بحران، در زمینه انجام پروژه های مشترک خدمات اجتماعی، پزشکی، تولید دارو، تجهیزات پزشکی نیز می توان سرمایه گذاری کرد.

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر عراق، یکی از زمینه های همکاری بسیار مهم که میان جمعیت هلال احمر عراق و ایران در مناسبت های مذهبی وجود دارد، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران عتبات عالیات در کربلا، نجف و کاظمین است.

انجام معالجات درمانی عراقی‌ها در داخل ایران

دکتر احمد یاسین عباس در خصوص ادامه روند درمانی بیماران عراقی درداخل ایران، یادآور شد: کمک به معالجه عراقی ها در موسسات و مراکز درمانی حرکتی ارزشمند از سوی کشور ایران است که این مهم همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر عراق در زمینه داوطلبان و جوانان نیازمند توانمند سازی هاست، تاکید کرد: خواستار بازدیدهای مشترک در زمینه آموزش داوطلبان و جوانان هلال احمر عراق هستیم و می توان با برگزاری اردوهای آموزشی این مهم را محقق کرد.

رئیس جمعیت هلال احمر عراق به تاخیر افتادن برگزاری اجلاس منا در عراق اشاره کرد و ادامه داد: این اجلاس به دلایلی به تاخیر افتاده که از نظر ما قانع کننده نیست.

ارائه خدمات هلال احمر ایران به مردم عراق

دکتر احمد یاسین عباس با اعلام اینکه جمعیت هلال احمر ایران تاکنون خدمات گسترده ای را به مردم عراق ارائه داده است، خاطرنشان کرد: در این زمینه قدردان خدمات هلال احمر ایران هستیم.