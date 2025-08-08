به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در محل کنسولگری دیدار و گفتگو کرد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در این دیدار، گزارشی مبسوط از خدمات این جمعیت در عملیات اربعین ارائه داد و گفت: جمعیت هلال‌احمر با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، امکانات وسیعی را به کار گرفته است.

وی افزود: ۸ هزار نیروی داوطلب امدادی و درمانی به همراه تجهیزات درمانی، امدادی و دارو برای خدمت به زائران در ایام اربعین حسینی به عراق اعزام شده‌اند. همچنین ۷۰۰ تن دارو، ۲۰۰ خودروی امدادی و آمبولانس، نزدیک به ۲۰۰ درمانگاه و ۵ بیمارستان برپا شده که در حال حاضر در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

افشار همچنین از بهره‌برداری از سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ خبر داد و گفت: این بستر تخصصی برای پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با سلامت، بهداشت روان، تغذیه، اسکان اضطراری و مدیریت بحران ارائه خدمت می‌کند.

ساداتی‌نژاد، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی، نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر، بر اهمیت این خدمات در تسهیل سفر زائران و تأمین سلامت آنان تأکید و بیان کرد: این اقدامات نقش بسزایی در ارتقای کیفیت سفر زائران و ایجاد امنیت و آرامش برای آنان دارد.