  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

دیدار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با سرکنسول ایران در کربلا

دیدار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با سرکنسول ایران در کربلا

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در محل کنسولگری دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم افشار، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در محل کنسولگری دیدار و گفتگو کرد.

دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در این دیدار، گزارشی مبسوط از خدمات این جمعیت در عملیات اربعین ارائه داد و گفت: جمعیت هلال‌احمر با هدف خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، امکانات وسیعی را به کار گرفته است.

وی افزود: ۸ هزار نیروی داوطلب امدادی و درمانی به همراه تجهیزات درمانی، امدادی و دارو برای خدمت به زائران در ایام اربعین حسینی به عراق اعزام شده‌اند. همچنین ۷۰۰ تن دارو، ۲۰۰ خودروی امدادی و آمبولانس، نزدیک به ۲۰۰ درمانگاه و ۵ بیمارستان برپا شده که در حال حاضر در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

افشار همچنین از بهره‌برداری از سامانه مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ خبر داد و گفت: این بستر تخصصی برای پاسخگویی به پرسش‌های مرتبط با سلامت، بهداشت روان، تغذیه، اسکان اضطراری و مدیریت بحران ارائه خدمت می‌کند.

ساداتی‌نژاد، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کربلای معلی، نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های جمعیت هلال‌احمر، بر اهمیت این خدمات در تسهیل سفر زائران و تأمین سلامت آنان تأکید و بیان کرد: این اقدامات نقش بسزایی در ارتقای کیفیت سفر زائران و ایجاد امنیت و آرامش برای آنان دارد.

کد خبر 6554682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها