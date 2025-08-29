برگزاری دوره آموزش پاسخ به سوانح ملی ویژه ۸۵ هزار امدادگر و نجاتگر

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید متانی معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر درباره برگزاری دوره آموزش پاسخ به سوانح ملی اظهار داشت: این برنامه برای ۸۵ هزار امدادگر، نجاتگر، اعضای تیم‌های واکنش سریع و نیروهای شرکتی جمعیت هلال احمر اجرا می‌شود.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده میان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت اظهار کرد: این دوره آموزشی با رویکرد ویژه سوانح ملی در سه گروه اجرا می‌شود که گروه نخست شامل امدادگران یکم، دوم و سوم، گروه دومشامل نجاتگران یکم، دوم و سوم و گروه سوم شامل درجات ایثار، تیم‌های واکنش سریع و نیروهای شرکتی است.

متانی ادامه داد: در فاز نخست، آموزش امدادگران در سطح شهرستان‌ها و با سرفصل‌ها و ساعات مشخص در شعب استانی اجرا می‌شود. فاز دوم ویژه نجاتگران در سطح استان و فاز سوم نیز برای درجات ایثار، تیم‌های واکنش سریع و نیروهای شرکتی طراحی شده که به دلیل نقش محوری در حوادث و بحران‌ها، اهمیت بیشتری دارد.

وی افزود: تاکنون سه مربی از استان‌های مختلف انتخاب و در اردوگاه چاف (با همکاری جمعیت هلال‌احمر استان گیلان) در حوزه‌های پیش‌بیمارستانی، لجستیک، آمادگی امداد و رزم آموزش دیده‌اند. این مربیان پس از بازگشت به استان‌های خود، دوره‌های تخصصی را برای امدادگران و نجاتگران برگزار خواهند کرد و همچنین در ۹ منطقه کشور از ظرفیت آنان برای آموزش‌های تکمیلی استفاده می‌شود.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی سازمان امدادونجات، این دوره‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، کرمان، گیلان، گلستان، مرکزی و چند استان دیگر به‌طور رسمی‌به زودی آغاز خواهد شد. همچنین با هماهنگی معاونت آموزش جمعیت هلال‌احمر، این آموزش‌ها به‌عنوان دوره تخصصی محاسبه و برای شرکت‌کنندگان گواهینامه معتبر صادر خواهد شد.