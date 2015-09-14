ورود خودروهای پاک به ناوگان تاکسیرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد جعفر تشكري هاشمي با تأكيد بر تعهد مديريت شهري پايتخت بر جايگزيني تدريجي حمل و نقل پاك، ايمن و استاندارد به جاي حمل و نقل آلاينده، نا ايمن و غير استاندارد، گفت: ظهر سه‌شنبه ۲۴ شهريور و در آستانه آغاز سال جديد تحصيلي، شاهد ورود بخشي از ناوگان وسايل نقليه پاك در سه‌ بخش مجزا خواهیم بود.

معاون شهردار تهران ادامه داد: در بخش اول، ۶ رام قطار جديد درون شهري و يك رام قطار جدید حومه‌اي كه در مسير متروي تهران – كرج به كار گرفته خواهد شد، به همراه ۳ رام قطار كه به صورت كامل مورد بازسازي و نوسازي قرار گرفته‌اند، وارد ناوگان ريلي پايتخت مي‌شوند.

وي با اعلام اين كه با ورود اين ۱۰ رام قطار جديد به ناوگان، ۲۵۰ هزار سفر به ظرفيت جابه جایی متروي تهران اضافه مي‌شود، اعلام كرد: ورود اين قطارهاي جديد، مي‌تواند پاسخگوي بخشي از افزايش تقاضاي سفر با مترو كه از اول مهر ماه شاهد آن خواهيم بود، باشد.

‌معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه ۶۴۰۰ دستگاه تاكسي پيكان آلاينده و فرسوده تهران در نيمه دوم سال به تدريج از ناوگان تاكسيراني خارج خواهند شد، اظهار كرد: قرار نيست به جاي اين خودروها، خودروهاي آلاینده كه از استانداردهاي لازم برخوردار نيستند جايگزين شوند، بلكه خودروهاي استاندارد و پاك مطابق با استانداردهاي روز دنيا جايگزين آن ها مي‌شوند.

تشكري هاشمي با بيان اين كه به اين منظور نخستين گروه از خودروهاي پاك در قالب تاكسي‌هاي هيبريدي وارد ناوگان تاكسيراني تهران مي‌شوند، تصريح كرد: در حال حاضر اين خودروها به عنوان نسل جديد خودروهاي روز جهان تنها در ناوگان تاكسيراني چند شهر پيشرفته دنيا به كار گرفته شده‌اند.

وي با تأكيد بر اين كه سياست مديريت شهري ارتقاي كيفي ناوگان تاكسيراني به جای گسترش كمّي تاكسي‌هاست، اضافه كرد: به موازات بهبود كيفيت ناوگان تاكسيراني، براي ۸۰ هزار راننده‌اي كه در اين ناوگان مشغول به كار مي باشند نيز دوره‌هاي بازآموزي اصول و مبانی رانندگی حرفه ای پيش‌بيني شده است.

وسايل نقليه پاك مي‌توانند مرهمي بر ريه بيمار شهر تهران باشد

معاون شهردار تهران پلاك‌كوبي نخستين گروه از موتورسيكلت‌هاي برقي كه قرار است از ماه‌هاي آينده به تدريج جايگزين مورتوسيكلت‌هاي بنزيني شوند را به عنوان بخش ديگري از وسايل نقليه نسل جديد كه به تدریج وارد ناوگان موتوري خواهند شد، نام برد و گفت: اين موتورسيكلت‌ها با تسهيلات ويژه در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد.

مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه موتورسيكلت‌هاي بنزيني، آلايندگي بسياري توليد مي‌كنند و آثار غير قابل جبراني بر سلامت محيط زيست شهري و شهروندان بر جاي مي‌گذارند، افزود: صدها هزار دستگاه موتورسيكلت بنزيني كه هر روز در تهران به ويژه در محدوده مركزي شهر تردد مي كنند، ميليون‌ها شهروندان را مورد تهديد قرار داده‌اند.

وي در پايان با تأکید بر این که پروژه‌هاي حمل و نقل پاك از سوي مديريت شهري پيش‌بيني شده، تنها با حمايت دولت مورد استقبال شهروندان قرار می گيرد، خاطرنشان كرد: سيستم تنفسي شهر تهران مملو از آلودگي‌هاي ناشي از تردد انبوه وسايل نقليه آلاينده است و جايگزينی وسايل نقليه جديد به جاي وسايل نقليه فرسوده‌اي كه از سوخت‌هاي فسيلي استفاده مي‌كنند، مي‌تواند مرهمي بر ريه بيمار شهر تهران باشد.