به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیرکل بهزیستی استان البرز با حضور خانواده های معلولانی که در مرکز نگهداری آفرینش واقع در شهرستان فردیس مورد آزار و شکنجه قرار گرفته بودند پیش از ظهر امروز پنج شنبه در محل بهزیستی استان برگزار شد.

حسین نحوی نژاد معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در این نشست حضور داشت. وی با اشاره به اینکه ۴ و نیم میلیون نفر تحت پوشش بهزیستی هستند و بودجه بهزیستی کمتر از یک درصد از بودجه کشور است، اظهارکرد: کارکنان شاغل در بهزیستی جزو کم درآمدترین افراد در جامعه هستند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی نسبت به موضوعات مرتبط با معلولان با حساسیت برخورد می کند، خاطرنشان کرد: افراد شاغل در بهزیستی از بیرون از مجموعه نیامده اند و جنس معلول را می شناسند.

نحوی نژاد گفت: بسیاری از خانواده ها قادر به نگهداری معلول خود نیستند چرا که برخی از معلولان اختلالات رفتاری دارند و خانه برای نگهداری این گونه افراد مناسب نیست به همین منظور دولت باید برای نگهداری معلولان برنامه داشته باشد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور افزود: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر معلول در کشور وجود دارد از این تعداد ۴ هزار نفر در مراکز نگهداری می شوند یعنی ۳ درصد از کل جامعه معلولان در مراکز نگهداری می شوند و ۹۷ درصد دیگر در خانه ها مورد مراقبت قرار می گیرند.

دولت برای مراکز نگهداری معلولان هزینه می کند؟

نحوی نژاد تعداد مراکز نگهداری از معلولان در کشور را ۱۱ هزار مرکز اعلام کرد و گفت: با ارائه این آمار این سوال مطرح است که آیا دولت برای ایجاد این مراکز هزینه کرده است؟

وی افزود: بسیاری از مراکز نگهداری از معلولان توسط خود مردم ایجاد شده است و دولتی نیست.

نحوی نژاد خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای مالی از ۱۰ سال گذشته تا کنون برای نگهداری یک معلول در یک مرکز نگهداری باید ۸۰۰ هزار تومان هزینه در نظر گرفت این در حالی است که دولت ۴۰۰ هزار تومان از این مبلغ را به طور یارانه پرداخت می کند.

به گفته معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی برآورد ۸۰۰ هزار تومان برای نگهداری از معلولان با محاسبه حداقل ها لحاظ می شود.

وی بیان کرد: در بسیاری از مراکز نگهداری معلولان افراد را با خون دل به دور هم جمع می کنیم تا به ارائه خدمت بپردازند به همین دلیل باید به بهزیستی حق داده شود که در کنار دفاع از حقوق معلولان از تعطیلی مراکز نگهداری خوشحال نشود.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه در همه نهادها و سازمان ها ممکن است تخلف شود، گفت: کدام فرمانده نیروی انتظامی می تواند ادعا کند در پاسگاه و یا کلانتری محل خدمتش مشکلی به وجود نمی آید و یا کدام مدیر راه و شهرسازی می تواند ادعا کند در جاده های کشور هیچ مشکلی وجود ندارد و یا کدام وزیر بهداشت می تواند ادعا کند که در هیچ کدام از بیمارستان های تحت نظارتش مشکلی و تخلفی پیش نمی آید.

۱۱ هزا بیمار روانی توسط بهزیستی نگهداری می شود

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: ۴۰ هزار نفر از معلولان کشور در مراکز نگهداری از معلولان زندگی می کنند و در کشور میزان مرگ و میر معلولان در مراکز بالاتر از کشورهای دیگر نیست و این موضوع نشان دهنده بازرسی های دقیق است.

وی در ادامه به وجود دوربین های مدار بسته در همه مراکز معلولان و سالمندان اشاره کرد و گفت: وجود دوربین های مدار بسته نشان دهنده این است که حراست و بازرسی به چگونگی نگهداری سالمندان و معلولان حساسیت دارند.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه بهزیستی مدعی نیست که همه مراکز نگهداری بهشت است، گفت: در مراحل پذیرش معلولان و سالمندان همه حواس ها جمع این موضوع است که معلول و سالمند مورد نظر در بخش مربوطه پذیرش شود.

نحوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ابزار دستور در بهزیستی دستورالعمل های قوی است، گفت: آنقدر که به دستورالعمل های سخت افزاری توجه کرده ایم به فرایند توانبشخی توجه نکرده ایم چرا که نتیجه این دستورالعمل ها باید تامین جنبه های روانی افراد مورد پذیرش در مراکز باشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ۱۱ هزار بیمار روانی توسط بهزیستی نگهداری می شود، افزود: در میان این ۱۱ هزار نفر یکهزار نفر قاتل و مجرم وجود دارد فرایند توانبخشی باید به گونه ای باشد که شرایط ورود به زندگی برای این گونه افراد پس از مدتی فراهم شود.

انتقال ۱۳۰ معلول مرکز آفرینش به دیگر مراکز اقدام سختی بود

نحوی نژاد ادامه داد: ایجاد انجمن اولیا و مربیان در مراکز نگهداری از معلولان را در دستور کار داریم تا خانواده ها از مراکز بازدید کنند و مشکلات مربوط به تغذیه، بهداشت و نگهداری را به سمع و نظر مسئولان امر برسانند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: روزانه تخلفات زیادی در مراکز انجام می شود برای اولین بار اخطار شفاهی داده می شود برای بار دوم اخطار یک ماهه صادر می شود و برای بار سوم اخطار ۱۵ روزه صادر می شود و مدیر مرکز باید جوابگوی تخلف خود در شورای مرکزی سازمان باشد.

نحوی نژاد خطاب به والدین معلولانی که در مرکز نگهداری آفرینش مورد شکنجه واقع شده اند گفت: انتقال ۱۳۰ نفر معلولان این مرکز به مرکزی دیگر اقدام بسیاری سختی بود.

وی یادآور شد: در حال حاضر پرونده تخلف این مرکز در سازمان در حال پیگیری است و اداره کل بهزیستی البرز شاکی این پرونده است همه مسئولان برای روشن شدن زوایای این پرونده در حال تلاش هستند.

نحوی نژاد با اشاره به اینکه مرکز نگهداری آفرینش سابقه ای ۱۴ ساله دارد، افزود: اگر در سازمان بهزیستی به این نتیجه برسیم که این مرکز برای استان مضرر است به طور دائمی تعطیل خواهد شد.

رسانه ها جانب عدالت و انصاف را رعایت کنند

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: به خانواده ها فشار نخواهیم آورد که فرزندان معلول خود را به این مرکز برگردانند.

نحوی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تعطیلی این مرکز در خردادماه سال جاری اشاره کرد و گفت: اولین رای، معزول شدن رئیس مرکز است دادستان البرز شهریور ماه با توجه به اطلاعاتی که از سوی بهزیستی در اختیارش قرار گرفت به پرونده ورود پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان بهزیستی بودجه ای ندارد که مراکز دیگری بسازد، گفت: برخی نهادها فشار می آورند که چرا این مرکز تعطیل شده است تامل و تاکید ما بر این است که ظرفیت مراکز از بین نرود تعطیلی مراکز نگهداری از معلولان برای سازمان بهزیستی اصلا خوب نیست.

نحوی نژاد با اشاره به رسانه ای شدن این پرونده، یادآور شد: قبل از اینکه رسانه های خارجی برای ما دل بسوزانند ما خود دلسوزی کردیم و مرکز را در خردادماه تعطیل کردیم و این در حالی است که رسانه های داخلی سه ماه پس از تعطیلی مرکز این موضوع را رسانه ای کردند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در پایان گفت: ورود رسانه ها به این موضوعات برای ما دلگرم کننده است ولی باید جانب انصاف و عدالت رعایت شود.