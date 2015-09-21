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۳۰ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹

در پایان جلسه امروز مجلس قرائت شد؛

تذکر ۱۲ نماینده به وزرای اطلاعات و ارشاد برای برخورد با نفوذی ها

تذکر ۱۲ نماینده به وزرای اطلاعات و ارشاد برای برخورد با نفوذی ها

۱۲ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی به وزرای اطلاعات و ارشاد، خواستار برخورد جدی با جریان چندصد نفری نفوذی دشمن در روزنامه های زنجیره ای شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی ۱۲ نماینده به وزرای اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی، قرائت شد.

این نمایندگان در تذکرات خود خواستار مقابله جدی این دو وزارتخانه با جریان چندصدنفری نفوذی دشمن در روزنامه های زنجیره ای شدند.

این تذکر از طرف جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد، بیژن نوباوه نماینده تهران، احمد سالک کاشانی نماینده اصفهان، سید حسین ذوالانوار نماینده شیراز، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، نصرالله پژمان فر نماینده مشهد، رضا آشتیانی عراقی نماینده قم، سید محمود نبویان، مرتضی آقاتهرانی و مهدی کوچک زاده نمایندگان تهران و سید مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین ارائه شده است.

کد مطلب 2920866

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